1800 дней полпреда Пуликовского

13 мая 2000 года Президент Российской Федерации подписал Указ "О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральных округах". За это время даже самые ярые противники президентских реформ смирились с тем, что Кремль и президент находятся не за 8 тысяч верст, а гораздо ближе. Полномочный представитель Президента РФ в ДВФО Константин ПУЛИКОВСКИЙ не дает расслабиться федеральным и региональным органам государственной власти, выборщикам местного самоуправления.

"Это нормально,- говорит К. Пуликовский, - президент нас на одном из совещаний назвал раздражителями. Если мы перестанем раздражать правительство, губернаторов и мэров, то он ликвидирует институт полпредов в федеральных округах".

Полпред согласовывает кандидатов на замещение тех или иных государственных должностей. С 2000 года рассмотрены 1809 кандидатов для назначения на государственные должности. При этом 40 кандидатам в согласовании было отказано ввиду низких морально-этических качеств. Согласовано 825 кандидатов на должности федеральных судей, отказано в согласовании шестерым. Полпред с сотрудниками своего аппарата выявил 1605 нормативных правовых актов субъектов РФ в ДВФО, несоответствующих федеральному законодательству.

Все 5 лет полпред требует от руководителей органов исполнительной власти субъектов округа установить надлежащий контроль за выплатой зарплаты и ежемесячно предоставлять информацию по данному вопросу. В итоге - общая задолженность по заработной плате по Дальнему Востоку снизилась на 60%, или на 1,5 млрд руб.

Все пять лет Дальний Восток демонстрирует показатели стабильного роста валового регионального продукта в среднем на 5,5% в год. Благодаря значительному росту объемов производства в таких отраслях, как цветная металлургия, электроэнергетика, топливная и пищевая промышленность, общий объем промышленного производства вырос за последние 5 лет почти в 2 раза.