Александр Вершбоу интересуется нефтегазовой инфраструктурой

Чрезвычайный и полномочный посол США в России Александр ВЕРШБОУ в ходе визита на Дальний Восток посетил Хабаровск.

На встрече с губернатором Виктором ИШАЕВЫМ дипломат сообщил, что ему интересны вопросы развития региона, его потенциальные возможности, перспективы сотрудничества и привлечения инвестиций в край и регион. В частности, он выделил нефтегазовые проекты, разворачивающиеся как на Сахалине, так и в Приамурье. Он подчеркнул особую значимость "большого" нефтепровода "Сибирь - Приморье" и "малого" "Сахалин - Хабаровск". Посол отметил, что американская компания "Эксон Мобил" строит нефтяной терминал в Де-Кастри, являющийся серьезным объектом для края.