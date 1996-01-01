Референдум по объединению Камчатки и Корякии споткнулся о камень

27 апреля в окружном центре Корякского АО поселке Палана на рабочей встрече представителей депутатского корпуса Камчатской области с Корякской окружной думой обсуждалась идея объединения Корякии и Камчатской области.

Как сообщила председатель Корякской окружной думы Нина СОЛОДЯКОВА, в целом идею объединения депутаты не оспаривают. Для них непонятно одно - почему вся работа проводится в одностороннем порядке. "Камчатская исполнительная и законодательная власти бурно обсуждают идею объединения с февраля, но только в конце апреля депутаты Совета народных депутатов (СНД) Камчатки первый раз посетили округ", - заявила Солодякова.

Камчатские парламентарии привезли проект обращения к президенту, принятый 26 апреля на сессии СНД. Одно из приложений к этому документу - "Прогноз социально-экономических и иных последствий, которые можно ожидать после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области". Как отметила Солодякова, этот документ не соответствует своему названию. По мнению окружных народных избранников, для того, чтобы по-настоящему инициировать объединение, должен быть созван наблюдательный совет, в который войдут губернаторы обеих территорий, руководители законодательной власти, депутаты и представители федеральных органов. И лишь потом можно будет обратиться к президенту.