Вернулись к приватизации

Новый вариант программы приватизации муниципального имущества в городе Владивостоке на 2005 г., принятый городской думой 28 апреля, судя по всему, придется дорабатывать. На этот раз претензии прокуратуры к программе относятся к тем помещениям, которые находятся в жилых домах.

Согласно новому Жилищному кодексу, в приватизации таких помещений предусматривается и участие жильцов, но программой это участие не оговаривается, да и сам список таких помещений представлен не в полном объеме. Самое неприятное в очередном игнорировании действующего законодательства чиновниками городской администрации (в первом варианте программы они едва не приватизировали помещения судов, налоговых служб, федеральных органов власти и прокуратур) заключается в сроках приватизации. Многие помещения находятся в аренде тех или иных представителей малого и среднего бизнеса, а первые приватизационные сделки предполагается провести уже в третьем квартале текущего года.

То есть нынешние арендаторы пребывают в перманентном подвешенном состоянии - откладывать ли им деньги на торги, либо продолжать работать в прежнем режиме в ожидании окончательного урегулирования правовых проблем программы приватизации. В этом плане удивляет и легкость, с которой депутаты решают, а затем возвращают на доработку столь значимые вопросы.

Впрочем, легкость решения присуща не всем вопросам, которые рассматриваются на заседании думы. В минувший четверг, к примеру, депутаты так и не выбрались из второго чтения по положению о публичных слушаниях. Неожиданная задержка возникла в связи с поправками депутата Александра ГАВРИЛОВА, которые, по мнению думского большинства, принципиально изменили концепцию изначального проекта.