Депутат уточняет...

В газете "Золотой Рог" 26 октября была опубликована статья "Дом на перепутье". Редакция получила письмо за подписью депутата Законодательного собрания Приморского края Леонида БЕЛЬТЮКОВА, где он сообщает, что он не лоббировал выделение земельного участка, о котором шла речь в материале.

"Ссылка на меня в статье Виктора КУДИНОВА "Дом на перепутье" в №17 газеты "Золотой Рог" не имеет никаких оснований. Никаких писем ШИМАНУ А.А. я не писал и не подписывал. По проблеме Шимана А.А. я обращался к бывшему главе администрации города Владивостока Копылову Юрию Михайловичу, который очень плохо решал вопросы малого бизнеса, и в частности строительства жилья. Кроме того, после проверки информации, полученной от прежнего руководства администрации города по поводу профессиональных качеств сотрудника отдела экономико-правового регулирования земельных отношений Управления муниципальной собственности Замятиной Валентины Викторовны, признаю ее недостоверной и приношу свои извинения," - сообщил депутат Бельтюков.