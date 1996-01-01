Сто дней для показа

Не успели оглянуться, как сто дней минуло с того знаменательного дня, как Владивосток обзавелся новым мэром. Во вторник Владимир НИКОЛАЕВ подвел итоги своей деятельности и поделился планами на будущее во время первой настоящей пресс-конференции. Мэр, умело оперируя фактами и цифрами, успел рассказать и об экономии бюджетных средств, и об утеплении подъездов, и о новой школьной идеологии. И после всех его убедительных речей трудно было не поверить, что, если не через год, то через четыре точно, у нас будет город-сад.

И целого часа мало

Самым больным вопросом для мэра оказалось наследство, доставшееся от бывшей администрации. Впрочем, наследство - это громко сказано, ибо, по словам Владимира Викторовича, прежние власти ничего, кроме долгов, после себя не оставили.

- Когда я пришел, на счетах мэрии было ноль целых, ноль десятых средств, - пожаловался Николаев. - Счета были арестованы, были долги по налогам, по зарплате, по другим платежам. Перед сотрудниками администрации города была задолженность по зарплате от 1,5 до 2 месяцев. Есть долги видимые и невидимые. Всего администрация осталась должна примерно от 1,5 до 2 млрд руб. Более детальная цифра будет известна месяца через два.

Такое положение дел - далеко не новость при отсутствии цивилизованности при передаче власти. Помнится, экс-мэр Владивостока Юрий КОПЫЛОВ во время своих официальных выступлений постоянно повторял, что ЧЕРЕПКОВ украл из городской казны 300 млн руб. и долгов оставил несметное количество. Правда, Николаев прямо никого в воровстве не обвинял, но в отличие от своего предшественника он и не отличается особой эмоциональностью в высказываниях. По крайней мере публично.

Об успехах ста дней на посту главы Владивостока Николаев рассказывал целый час, оставив на вопросы журналистов полчаса. Такого даже губернатор Сергей ДАРЬКИН себе не позволяет, укладывая годовой отчет по краю в среднем в 30 минут. Впрочем, губернатор-то в этом плане человек уже опытный, а мэр пока начинающий. Очевидно, начало получилось весьма неплохое. Точнее, эффектное. Мэру есть что показать и рассказать.

Чего, например, стоит объявленная реформа ЖКХ об упразднении ПЖЭТОВ и переходе к цивилизованной системе собственников жилья и управляющих компаний. Или программа "Мой двор", предполагающая благоустройство территорий возле жилых домов, а также планы по сокращению утечек на сетях водоснабжения до 26%. Таких чудесных показателей, по словам Владимира Викторовича, нет даже в Санкт-Петербурге. Правда, по данным комиссии полпредства, инспектировавшей на прошлой неделе наш водный кризис, общие фактические потери воды на сегодня составляют 33, 2%. А это 103 тыс. кубометров воды в сутки! При общей-то минимальной потребности Владивостока в 360 тыс. куб. м. Вероятно, мэр имел в виду какие-то другие потери.

Чего стоит подключение Владивостока к теплу на 100% уже к 1 ноября! Такого, между прочим, уже несколько лет не было. Правда, как сообщили "ЗР" информированные источники, по данным на вечер вторника в 107 жилых домах отопление так и не дали. Также с холодными батареями на тот момент оставались 11 объектов соцкультбыта, да и наша редакция сидела при холодных батареях. Ну да ладно, кто сейчас обращает внимание на такие пустяки...

Чего стоят переворот в сфере общественного транспорта и жесткие требования к перевозчикам, которые запустили свои автобусы до такого состояния, что это, по выражению мэра, "не транспорт, а неизвестно что". Сейчас автобусы красивые и с логотипами, а тариф, несмотря ни на что, удерживается на отметке 5 рублей и в ближайшее время, как пообещал Николаев, не повысится. Ничего, что транспорта стало на 200 единиц меньше, чем было. Хорошего помаленьку.

Чего стоит решение повысить арендную плату почти в 5 раз! Ерунда, конечно, что бизнес у многих предпринимателей после этого кончится. Как рассказал глава приморской столицы, он приглашал к себе предпринимателей, чтобы те рассказали, как они платят налоги и все остальное. И тогда он, может быть, пересмотрел бы свою точку зрения. Но никто так и не пришел...

Орлята - это вам не медвежата!

Не обошел стороной мэр и образование. В частности, он объявил, что отныне в школах будет возрождаться идеология. Согласно этой идеологии ученики младших классов будут именоваться не иначе, как "орлята", с 5 по 8 - пионеры, а далее - "золотая молодежь". Мол, только такая идеология убережет детей от подвалов и прочих пагубных пристрастий. Николаева, человека вроде бы либеральных взглядов, члена партии "Единая Россия", явно замучила тоска по своему безоблачному социалистическому детству. Отсюда же, очевидно, и организация концертных площадок во всех районах города, и торговля продуктами и лекарствами по сниженным ценам. И никто не скажет, что это мэр зря придумал. Он у нас вообще молодец.

Когда его спросили, почему младшеклассников назовут именно орлятами, а не, к примеру, медвежатами, Владимир Викторович как-то напрягся. Да и что там греха таить, все напряглись. Знаете, такое напряжение бывает, когда человек переболел заразной болезнью и все об этом вроде как знают, но вслух не говорят. А тут - бац! - кто-то случайно заводит разговор про болезни. И ему неприятно, и остальным тоже не по себе.

- А почему вдруг медвежата? - не растерялся мэр.

- Ну как почему? Медведь - символ "Единой России"!

- А-а-а... - облегченно вздохнул Николаев. И сказал, что уже решено, что будут орлята, а никакие не медвежата и прочие зверушки.

Кстати говоря, медвежата уже присутствуют в названии одного идеологического молодежного движения, как раз от партии "Единая Россия". Пионерская организация называется "Юные медвежата". Я бы своего ребенка ни за что не отдала в организацию с таким названием. Но какое счастье, что символ "Единой России" - медведь, а не волк. "Юные волчата" звучало бы хуже. А вот орлята - ничего. Возвышено, по-советски.

Мэр из "ЗР"

- А как вы думаете, если бы мэров назначали, кого бы назначили на следующий срок во Владивостоке? - задала я напоследок давно интересующий меня вопрос мэру.

- Я думаю, надо кого-нибудь из "Золотого Рога" взять и назначить, - польстил Владимир Викторович любимому изданию и серьезно добавил: - А вообще, я не знаю, что там может быть в планах у президента. Я приму любое его решение. Я, знаете ли, не держусь ни за какие должности.

Ну и правильно. Было бы за что держаться. В конце концов, должность главы города - это вовсе не предел для мужчины в самом расцвете сил.