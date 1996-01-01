"Объедки" с полномочиями

3 ноября депутаты Законодательного собрания Приморского края провели "круглый стол", на котором представители администрации Приморского края, депутаты ЗС, представители муниципальных образований Приморья, председатели профсоюзов обсудили пакет социальных краевых законопроектов, связанных с передачей ряда федеральных полномочий на уровень субъектов.

Обсуждались тексты четырех законопроектов. В том числе законопроект "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края". Именно на него ушла большая часть времени. Тема денежных компенсаций репрессированным, труженикам тыла и ветеранам труда, чьи льготы отныне будут регулироваться и финансироваться на уровне субъектов федерации, оказалась очень горячей.

Администрация Приморского края, разрабатывая текст законопроекта, решила пойти по пути, рекомендованному федеральным центром, - оставить в натуральном виде льготы по ЖКХ и перевести в денежные выплаты льготы по транспортным услугам, услугам связи и лекарственному обеспечению. Правда, суммы выплат у нас оказались значительно ниже рекомендованных центром: от 50 до 90 руб. вместо 200-300 руб.

Переводя самых многочисленных льготников на уровень субъектов, правительство установило весьма трудно оцениваемое условие - не ухудшить положение льготников. При этом центр пообещал финансовую поддержку тем, кто пойдет по пути монетизации льгот. Интересно, компенсируют ли все льготы 200-300 руб.?

Этот закон уже принят депутатами ЗС ПК в первом чтении. Оговоримся, что депутаты были вынуждены принять законопроекты "с пылу с жару", поскольку они поступили в ЗС буквально накануне первого чтения. Кроме того, до начала 2005 года осталось совсем мало времени, и если закон, регулирующий выплаты, не будет принят, выплат не будет вовсе.

Начальник управления социальной защиты населения администрации Приморского края Лилия ЛАВРЕНТЬЕВА рассказала собравшимся, почему администрация края решила поступить по федеральному образцу, тогда как была возможность оставить льготы ветеранам труда, труженикам тыла и репрессированным в натуральном виде до 2006 г. Замена льгот деньгами местным льготникам, по ее мнению, во-первых, позволит и региону и центру едино подойти к конвертации натуральных льгот в деньги. Во-вторых, все деньги, выделенные на обеспечение льгот, будут равномерно распределены между льготниками. Правильно это и с точки зрения этики: справедливо было бы установить единые правила для всех льготных категорий граждан. Кроме того, с 2005 г. все финансируемые обязательства всех уровней власти должны быть обеспечены деньгами, то есть не должно быть необеспеченных мандатов.

Лилия Федоровна рассказала, что в бюджете края на 2005 г. на финансирование выплат льготникам предусмотрена сумма, которая на 70% превышает прошлогодние расходы края на льготы. И все равно в итоге денег хватает только на выплаты в 60, 90 и 50 руб. "Действительно наши суммы малы,-говорила Лилия Федоровна, - но они сложились только за счет собственных средств бюджета края. Пока не известно, какими будут размеры дотаций краю. Когда они станут известны, компенсации будут по возможности увеличены".

Депутаты ЗС, в свою очередь, предложили не дожидаться, пока государство даст денег, а сделать как хочет центр -установить компенсации по 200-300 руб. Только при этом бюджету края придется идти на заведомый дефицит бюджета. Дескать, как вы хотели, так мы и сделали, и теперь у нас денег не хватает.

Подводя итоги, Лилия Лаврентьева высказала позицию администрации относительно замены льгот денежными компенсациями для местных категорий льготников: "Если депутаты решат заменить льготы выплатами, размеры выплат необходимо увеличить. Если же будет решено оставить льготы в натуральном виде, выделенной суммы должно хватить. Однако предпочтительнее заменить льготы деньгами и одновременно увеличить размеры компенсаций".

Подошел черед тех, кто хотел высказаться с высокой трибуны по поводу обсуждаемых законопроектов. Выступающие справедливо заметили, что краевой бюджет самостоятельно не выдержит размеров компенсаций в 200-300 руб. и что размер компенсаций - это тот вопрос, который невозможно решить сейчас, не дождавшись информации о размерах денежной помощи краю на 2005 г. И если у края не получается с деньгами, то нужно подумать, а не оставить ли льготы в натуральном виде? А в 2005 г. уже все обдумать и уже к 2006 г. нормально и обстоятельно все сделать.

Председатель Приморской федерации независимых профсоюзов Владимир ЧУБАЙ сказал о том, что сегодня центр стянул на себя все налоги, а субъектам остались лишь объедки и дополнительные полномочия по обеспечению льгот отдельным категориям граждан, социальной политике и др. "Если законопроект "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории края" будет принят в нынешнем виде, это будет черный день для Приморского края", - считает он.

Кроме чрезвычайно малых сумм есть и другая проблема. Она касается создания реестра тех льготников, которые будут получать компенсации от краевого бюджета. Об этом сказал депутат ЗС ПК Геннадий БУЧИРИН: "Не имея персонального учета льготников, мы не можем переходить на компенсации - мы не знаем даже, сколько денег потребуется". Дело в том, что реестр федералов уже создан, а местных льготников пока еще "переписали" не всех.

Расстались участники "круглого стола" на том, что теперь, перед вторым чтением все должны высказаться. Поправки будут рассмотрены и необходимые внесены. В целом, позиции разделились таким образом: одни за то, чтобы увеличить компенсации, другие за то, чтобы оставить льготы в натуральном виде. А времени на принятие правильных решений остается все меньше.

В ноябре законопроекты необходимо принять во втором чтении, а в декабре - в третьем. Или провести в декабре оба чтения и при этом надеяться, что деньги из федерального бюджета все-таки поступят.