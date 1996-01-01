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Цена социальной ответственности
Хотя первое чтение практически устанавливает только рамочные показатели бюджета по доходам и расходам, есть все основания полагать, что основные принципы, по которым он был сформирован, останутся неизменными.
Мы, конечно, понимаем трудности финансистов "серого дома" при работе над бюджетом, которые изначально не могли рассчитывать на традиционный налог на прибыль организаций, львиную долю налога на имущество предприятий, акцизы и так далее - все это у города уже забрали. Но в итоге вместе с субвенциями, субсидиями и дотациями доходы все равно оказались на 176 млн руб. (4,7%) выше прошлогодних - 3,73 млрд. Однако традиционный для Владивостока дефицит - 52 млн руб. в бюджет все-таки заложили.
Депутат ШПАКОВСКИЙ считает, ничего страшного на самом деле не произошло. Финансисты, как обычно, перестраховались, поскольку, как правило, по итогам года доходы оказываются выше запланированных. То есть дефицит, скорее всего, останется только на бумаге. Согласны. Но, на наш взгляд, нынешний дефицит объясняется не только страховочным происхождением, но и не совсем сбалансированной и понятной структурой расходов.
Так, например, трудно объяснить увеличение резервного фонда городской администрации аж на 310%, или 15,5 млн руб. При объявленном сокращении штатов финансирование местного самоуправления выросло на 17%. Еще более запутанной представляется статья расходов по СМИ -увеличение 490% (!). Между тем расходы на ЖКХ вроде бы как выросли на 6,45%, но, с другой стороны, на собственно коммуналку снизились на 9,13%. Аналогичная ситуация с образованием, где на дошкольников собираются потратить на 6,9% больше, а по общему образованию на 10,33% - меньше.
Откровенно говоря, если верить заявлениям самого мэра, уменьшение финансовых вливаний в образование, здравоохранение и ЖКХ быть не должно. Следовательно, там, где напротив расходных статей по этим разделам стоит минус, следует ожидать притока частных инвестиций или, лучше сказать, добровольных пожертвований бизнеса. Исходя из этой логики, можно примерно составить смету "социальной ответственности" предпринимательства Владивостока. Только по линии образования эта сумма зашкаливает за 100 миллионов рублей.
А ведь в бюджете еще конкретно не прописано участие городских властей в анонсированной мэром программе "Мой двор", которая стоит 550 млн руб., а также в других задумках Владимира НИКОЛАЕВА - например, в техническом оснащении участковых милиционеров. При общем сокращении расходов на содержание органов внутренних дел почти на 30%. Только по приблизительным подсчетам в сторону уменьшения цена "социальной ответственности" владивостокского бизнеса в 2005 г. составит никак не меньше 300 млн руб. Не слабый размах.
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