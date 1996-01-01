Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Электорат в Находке зреет
По поводу явки избирателей на предстоящие в декабре выборы мэра Находки можно не беспокоиться. "Своя рубашка ближе к телу", рассуждает электорат и потому голосует за мэра дружнее, чем за краевых или российских чиновников. Четыре года назад к урнам явилось почти 38% избирателей. По предварительным прогнозам, активность в этот раз может быть и выше, так что 20%-й барьер, который нужно перескочить, чтобы выборы были признаны состоявшимися, не пугает даже членов муниципальной избирательной комиссии.
Зрелище предстоящих выборов уже сегодня обещает быть не для слабонервных. На сегодняшний день в Находке официально зарегистрированы шесть кандидатов. Из них трое - член "Единой России" Олег КУТНЯШЕНКО, банкир Алексей МАКАРОВ и Татьяна ЧЕРНОВАЛОВА -депутаты городской думы. Приятное разнообразие внесли бизнесмен из Красноярска Станислав СЛАВЯНСКИЙ и временно безработная жительница Врангеля Эльвира САПОН. Одним из самых серьезных претендентов на пост мэра называют директора МУП "Жилкомхоз", депутата краевого законодательного собрания Надежду МЫЛОВУ. Она зарегистрировалась в прошлую пятницу.
До окончательного срока - 8 ноября - ожидали регистрации по меньшей мере еще три кандидата, в числе которых называют нынешнего мэра Виктора ГНЕЗДИЛОВА, председателя городской думы Михаила ПИЛИПЕНКО и генерального директора ОАО НРП Олега КОЛЯДИНА. Не исключено, что у кандидатов появятся "дубли". Таким образом, предположение "ЗР" о том, что в Находке будет не меньше десятка кандидатов, подтверждается. Ситуация меняется практически каждый день: какие будут заключены союзы и какие ходы придумают пиарщики, остается только гадать.
Что касается наглядной агитации, то первыми в городе появились щиты с симпатичным лопоухим щенком, уютно устроившимся в чьих-то ладонях, и надписью: "Ищу Колядина". Сентиментальные дамы провинциального городка, не имея чести близко знать самого Колядина, симпатией к малышу прониклись, решив, что уж за щеночка проголосовали бы точно.
Активно обсуждается слух о том, что якобы сказал ДАРЬКИН: не поддержат моего протеже, - обрежут Находке бюджет по всем статьям. Чувствуя реальность угрозы, электорат лихорадочно соображает, кто он таков - ставленник Дарькина. Сам же губернатор официально никак не обозначает свою позицию, предпочитая дистанцироваться от выборов в отдельном городе вверенного ему края. Хотя, судя по настроению в "белом доме", смена городской головы в Находке была бы как нельзя более кстати. Четырнадцатилетнее "правление" Гнездилова, похоже, устраивает немногих.
Судя по экспресс-опросам, многие горожане хотели бы изменить ситуацию в городе и готовы к смене мэра. Но нужен свой, "из народа". Как всегда, находкинцы хотят честного и добропорядочного мэра, который в момент решит проблемы ЖКХ, дорог, чистоты и порядка.
Новости тематики
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
Новости раздела
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- На пост губернатора Приморья уже претендует "праведная дюжина"
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
- Tele2 второй год лидирует по репутации в российском телекоме
- 2019-й станет перекрестным Годом России во Вьетнаме и Вьетнама в России
- Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области
- В Благовещенске прошла инаугурация губернатора Амурской области Василия Орлова
- Выборы губернатора Сахалинской области состоятся через год
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- Китайские браконьеры выдворили российских рыбаков с берегов Амура и Уссури
- Регулярный авиарейс может связать Приморье и провинцию Северная Чхунчхон
- Хабаровскому министру потребовался "пинок" губернатора, чтобы навести порядок
- Сбербанк приготовил на свое 177-летие "Зеленый день"
- В Приморье и Владивостоке подешевели молоко, хлеб и макароны
- В Хабаровске злоумышленники украли основание автомобильного моста
- В Хабаровском крае дан старт автодорожному мегапроекту
- Пластического хирурга из Хабаровска обвинили в смерти пациентки