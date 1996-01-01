Электорат в Находке зреет

По поводу явки избирателей на предстоящие в декабре выборы мэра Находки можно не беспокоиться. "Своя рубашка ближе к телу", рассуждает электорат и потому голосует за мэра дружнее, чем за краевых или российских чиновников. Четыре года назад к урнам явилось почти 38% избирателей. По предварительным прогнозам, активность в этот раз может быть и выше, так что 20%-й барьер, который нужно перескочить, чтобы выборы были признаны состоявшимися, не пугает даже членов муниципальной избирательной комиссии.

Зрелище предстоящих выборов уже сегодня обещает быть не для слабонервных. На сегодняшний день в Находке официально зарегистрированы шесть кандидатов. Из них трое - член "Единой России" Олег КУТНЯШЕНКО, банкир Алексей МАКАРОВ и Татьяна ЧЕРНОВАЛОВА -депутаты городской думы. Приятное разнообразие внесли бизнесмен из Красноярска Станислав СЛАВЯНСКИЙ и временно безработная жительница Врангеля Эльвира САПОН. Одним из самых серьезных претендентов на пост мэра называют директора МУП "Жилкомхоз", депутата краевого законодательного собрания Надежду МЫЛОВУ. Она зарегистрировалась в прошлую пятницу.

До окончательного срока - 8 ноября - ожидали регистрации по меньшей мере еще три кандидата, в числе которых называют нынешнего мэра Виктора ГНЕЗДИЛОВА, председателя городской думы Михаила ПИЛИПЕНКО и генерального директора ОАО НРП Олега КОЛЯДИНА. Не исключено, что у кандидатов появятся "дубли". Таким образом, предположение "ЗР" о том, что в Находке будет не меньше десятка кандидатов, подтверждается. Ситуация меняется практически каждый день: какие будут заключены союзы и какие ходы придумают пиарщики, остается только гадать.

Что касается наглядной агитации, то первыми в городе появились щиты с симпатичным лопоухим щенком, уютно устроившимся в чьих-то ладонях, и надписью: "Ищу Колядина". Сентиментальные дамы провинциального городка, не имея чести близко знать самого Колядина, симпатией к малышу прониклись, решив, что уж за щеночка проголосовали бы точно.

Активно обсуждается слух о том, что якобы сказал ДАРЬКИН: не поддержат моего протеже, - обрежут Находке бюджет по всем статьям. Чувствуя реальность угрозы, электорат лихорадочно соображает, кто он таков - ставленник Дарькина. Сам же губернатор официально никак не обозначает свою позицию, предпочитая дистанцироваться от выборов в отдельном городе вверенного ему края. Хотя, судя по настроению в "белом доме", смена городской головы в Находке была бы как нельзя более кстати. Четырнадцатилетнее "правление" Гнездилова, похоже, устраивает немногих.

Судя по экспресс-опросам, многие горожане хотели бы изменить ситуацию в городе и готовы к смене мэра. Но нужен свой, "из народа". Как всегда, находкинцы хотят честного и добропорядочного мэра, который в момент решит проблемы ЖКХ, дорог, чистоты и порядка.