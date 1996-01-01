Стодневный спрос

На минувшей неделе мэр Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ отметил сто дней своего пребывания в должности городского главы, и теперь можно смело утверждать, что все попытки его основного соперника на выборах Виктора ЧЕРЕПКОВА добиться справедливости в верховных и европейских судах тщетны, а самым последовательным оппонентам бывшего рулевого ТУРНИФа следует смириться с его легитимностью. И хотя, как утверждает известный политолог Станислав БЕЛКОВСКИЙ, "легитимность - это категория массового сознания, а не юридическая", избранный мэр во Владивостоке все-таки есть, и - нет худа без добра - есть с кого спросить за все, что происходит и будет происходить в краевой столице.

Справедливости ради начать наш "спрос" нужно, наверное, с того, что наихудшие ожидания оппозиционного новому мэру электората, слава богу, пока не оправдались. Никого вроде бы не убивают, собственность не отбирают, а пьяный дебош так называемых "авторитетных" избирателей в ночь подсчета голосов оказался единственным прецедентом, связанным с прошлым Владимира Викторовича, которое считалось главным препятствием на пути его будущего триумфа.

Есть и видимые глазу перемены к лучшему - на Океанском и Народном проспектах выровняли пару безобразных ям, оставшихся от КОПЫЛОВА, и передвигаться по этому маршруту на собственном авто стало гораздо комфортнее. Правда, Владимир Викторович честно признается, что город в дорожный ремонт пока особых средств не вкладывает, а всего лишь бдительно следит за тем, чтобы центр не обделяли средствами в рамках краевой целевой программы. Как бы там ни было, Копылов в свое время тоже следил, а денег ему не давали. Так что, спасибо Владимиру Викторовичу за наше, так сказать, дорожное покрытие.

О главном

Ну а теперь о главном. Главное, если кто-то не помнит, было запечатлено на цветных предвыборных буклетах кандидата Николаева с прилагающейся программой действий, согласно которой Владивосток через несколько лет должен превратиться в город-сад. В соответствии с этой программой предполагалось, что в первые месяцы своего мэрства Владимир Викторович проведет структурные изменения в системе управления городом, а затем выступит с поэтапным проектом городских преобразований. Структурные изменения произошли - мэр заменил всех копыловских замов на своих людей. Что же касается поэтапных преобразований, то, по меньшей мере, в проекте городского бюджета на 2005 г. они свелись к привычному латанию дыр в городском хозяйстве.

Повышение расходов идет по всем направлениям - от ЖКХ до здравоохранения. Спешим, правда, успокоить горожан, что во многом эти повышения связаны не с городскими деньгами, а опять же с краевыми целевыми программами. Плюс предполагаемые "добровольные" усилия предпринимателей, которых все настойчивее призывают быть социально ответственными. В городском бюджете лишних денег нет. Вопреки сентябрьским благим намерениям мэра, которые он высказывал на встрече с депутатами гордумы, бюджет представлен дефицитным и гораздо позже обещанного 15 октября.

Впрочем, дело тут, конечно, не в сроках. Прежняя администрация вообще рисовала бюджеты уже в текущем финансовом году. Проблема в том, что принципиальной разницы в подходах к управлению, а самое главное, развитию города между нынешней и бывшими администрациями не видно. Некоторые называют такой подход "хосписом" - благотворительным поддержанием жизни в умирающем организме. И если учесть, что единственным по настоящему оригинальным моментом новой городской политики стало предложение мэра к предпринимателям строить мансарды на крышах домов (чтобы не ремонтировать кровли), то будущее такой политики особых восторгов не вызывает.

В связи с этим хотелось бы вновь совершить небольшой экскурс в летнюю избирательную кампанию. К сожалению, она не стала конкурсом на лучший проект по развитию Владивостока, но кое-какие идеи все-таки продавила. Например, задачи экономического прорыва, которые ставил депутат ЗС Александр ПЕРЕДНЯ.

- Я действительно убежден, что если мы не ставим перед собой задачу экономического прорыва, то обречены барахтаться в тех проблемах, которые нас сегодня окружают, - плохие дороги, дырявые крыши, разбитые подъезды и лифты, нищенский бюджет, - говорил Передня в одном из своих агитационных выступлений. - Поэтому для меня абсолютно ясно, что главной стратегической целью градоначальника должно стать увеличение бюджета в десятки, сотни раз.

Индивидуальный подход

Мы привели это высказывание Александра Передня только потому, что оно во многом перекликалось и с заявлениями Николаева - у них даже буклеты были похожи. Правда, Владимир Викторович рассуждал тогда более приземленно и обещал на первых порах двукратное увеличение доходной части бюджета. Резонно было предположить, что в случае его победы Владивосток ожидал инвестиционный бум.

Но на поверку выяснилось, что либо у Владимира Николаева не было какого-то проектного кодекса правил игры для бизнеса изначально, либо то, что он предлагает сегодня, и есть кодекс. А предлагается ни много ни мало "индивидуальный подход".

- Я готов прийти к каждому бизнесмену и посмотреть, сколько он реально может платить в бюджет. Разориться мы никому не дадим, - заявил мэр на недавней городской конференции предпринимателей.

Если кто-то в словосочетании "индивидуальный подход" чиновника к предпринимателю видит хоть какой-то намек на правила, мы с удовольствием выслушаем на страницах "ЗР" его аргументацию. Последний бум "индивидуального подхода" пришелся на начало 90-х годов. Тогда разработкой концепции этой экономической идеи занимался рэкет - точно так же приходили к предпринимателям, определяли на месте, сколько он зарабатывает и сколько может платить, чтобы не разориться. За прошедшее с тех пор десятилетие город ни на йоту не продвинулся в своем развитии. Сложно представить положительные изменения, если рэкет заменят чиновники. Пока все будет держаться на индивидуальном подходе, а не на четких и прозрачных правилах игры, бизнес так и будет барахтаться, по официальной отчетности, между убыточностью и нулевой рентабельностью, откладывая "черным налом" деньги на восстановление нервных клеток где-нибудь в Таиланде или Турции.

Это то, что касается выстраивания отношений нового мэра с бизнесом, - основным источником средств для доходной части городского бюджета. Вполне вероятно, что этот нелогичный для бывшего предпринимателя вектор отношений со своей недавней средой обитания связан с его ближайшим окружением. Сегодня совершенно очевидна слабость среднего управленческого звена городской администрации. Причем во всех сферах.

Об окружении и настоящем

Резкие телодвижения в реорганизации транспортных перевозок обернулись не повышением качества предоставляемых маршрутными компаниями услуг, а сокращением самого транспорта. Несмотря на более солидные запасы воды по сравнению с прошлым годом, город опять переживает водный кризис - давайте называть вещи своими именами. В отопительный сезон вползли кое-как, с опозданием, и не повсеместно, если что. Что же касается налоговых реформ "серого дома", то они, скорее, напоминают не конкретные расчеты, а бросание камней в глубокий колодец - на какой глубине булькнет, примерно такой длины и веревка нужна.

Яркий пример тому - повышение арендных ставок. В настоящий момент в думе рассматривается еще один важный документ - об аренде земельных участков. Согласно представленному администрацией документу, аренда земли возрастает в 100-150 раз. Любопытно и применение корректирующих коэффициентов функционального назначения по аренде земли. Для предприятий, занимающихся производством пива, к примеру, этот коэффициент равен 15, а для детских оздоровительных лагерей - 90.

Депутат Игорь ШПАКОВСКИЙ в интервью "ЗР" попенял предпринимателям за излишнюю нервозность по поводу новых арендных ставок на землю:

- Это только скелет проекта, утверждена лишь методика, и коэффициенты, вокруг которых поднимается шум, проставлены как условные цифры. Естественно, они будут меняться.

Да, но предприниматели один раз уже предоставили депутатам самостоятельно решить вопрос по аренде помещений и теперь добиваются отмены депутатского постановления через суд. Это первое. А второе, что значит условные цифры? До неусловных в администрации города додуматься некому? И, наконец, третье, в 2005 году все решения по земле, согласно новому закону о местном самоуправлении и Земельному кодексу, принимаются органами местного самоуправления только после публичного обсуждения. Причем в случае, если эти решения ухудшают финансовое положение того или иного субъекта бизнеса, этот субъект имеет право обратиться в арбитражный суд. Юристы в "сером доме" есть?

Не удивительно, что при таком судорожно-хаотичном подходе к решению городских проблем решающая роль в политике городских властей, как и в приснопамятные времена НАЗДРАТЕНКО и Черепкова, отводится, СМИ подконтрольным краевым и городским властям. Половина города сидела с холодными батареями, а СМИ рапортовали, что отопительный сезон начался вовремя и к теплу подключено "уже 700 домов". Предприниматели жалуются на то, что их не слышат, а единственный бюджетный телеканал края, который существует, в том числе и на налоги этих предпринимателей, смешивает их с грязью, обвиняя в незнании законов и стяжательстве. Воды нет, но жители, как утверждают чиновники, этого не чувствуют. О каких жителях речь? Не о чиновниках ли, которые живут в загородных коттеджах стоимостью в миллионы долларов?

Может, мы несколько сгущаем краски. Может, пройдет еще сто дней и, что называется, попрет. Но если для будущего роста сегодня и закладываются какие-то основы, то делается это, по всей видимости, непублично. Не знаем почему. Ведь это единственное, чем может гордиться любая власть через сто дней после своего избрания.