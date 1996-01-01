В Приморье лучший бюджет

Бюджет Приморского края на 2005 г. Счетная палата РФ признала одним из лучших в стране. Об этом на днях сообщил губернатор Сергей ДАРЬКИН.

Разумеется, это признание не говорит о том, что краевая казна, составляющая сейчас 21 млрд 661 млн руб., большая и щедрая. По мнению контролирующих органов, наш бюджет - сбалансированный, что свидетельствует об умении краевых властей правильно распоряжаться имеющимися средствами.