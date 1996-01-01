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Маленькая революция в отделении большой партии
У хабаровских "единороссов" заменили рулевого. В соответствии с директивой федерального политсовета секретарем регионального отделения избран Юрий ГУЛЯГИН. Если просто называть фамилию, без должности, занимаемой в светской жизни, то ничего вроде бы и не случилось. Пост у них такой - ротируемый, то есть регулярные замены сидящего на нем - явление вполне нормальное и даже полезное. А вот если узнать, что он еще и руководитель Главного управления Минюста РФ по ДВФО, то картина существенным образом меняется.
До сих пор региональное отделение было своеобразной вотчиной краевых властей. Именно их стараниями под партийный офис было выделено и отремонтировано одно из лучших зданий в Хабаровске - здание Географического общества. Даже попытки местных необольшефашистов изгадить его в прошлом году не увенчались успехом. Каракули замазали, а авторов затаскали по милициям.
Благодаря слаженной работе краевой машины власти на прошлых выборах в краевую думу единоросы одержали уверенную победу. Сейчас у них в представительном органе оформлена целая партийная фракция в составе 11 человек. Успели партийцы отметиться и акциями по поддержке закона о монетизации, не столь массовыми, как в некоторых более близких к Москве городах, но тем не менее заявленными во всеуслышание.
Словом, хабаровский административный ресурс, поддерживаемый авторитетом популярного в крае губернатора Виктора ИШАЕВА, дело сделал. "Единая Россия" в Приамурье ощущается силой.
Дальше, как в известном стихотворении: "Такая корова нужна самому". Хватит поощрять регионалов, так и до самостийности недалеко - видимо, решили федералы и на ключевое место двинули своего человека. А партийная дисциплина - она еще Лениным прописана была, и сегодняшние партийные активисты помнят ее как "Отче наш": партийное большинство подчиняется правящему меньшинству.
Или просто пришло время в свете больших целей модернизировать и идеологическую структуру под лекала приснопамятной КПСС, с тем чтобы, какой бы пост ни занимали местные руководители, все как один, сейчас являющиеся членами "Единой России", а ответ могли держать по первому звонку, как на бывших заседаниях бюро обкома (горкома, райкома, парткома).
Аккурат к конференции, а может быть, простое совпадение, в Хабаровске открыли мемориальную доску Алексею ЧЕРНОМУ - бывшему первому секретарю Хабаровского обкома КПСС. Руководитель был - не забалуешь. И партия соответствующая. Играючи любые хребтины ломала.
Живет тоска по такой идеоструктуре у правящей элиты. Административного ресурса полпредов и даже самого президента все же не хватает, легитимных кнутцов - в дефиците.
Что же предлагают федералы в лице Юрия Гулягина взамен административному ресурсу края? Естественно, административный ресурс, имеющийся в распоряжении, в хабаровском случае - органов юстиции. Тоже не слабая организация. В ее ведении лагеря, недвижимость, банкротства и общественные объединения с партиями.
Уже на первой пресс-конференции, состоявшейся на прошлой неделе, Ю. Гулягин объявил о совместной акции с адвокатами Хабаровского края. Те прямо в общественных приемных депутатов Госдумы от партии "Единая Россия" по Хабаровскому краю, а также главном партийном офисе в Хабаровске будут бесплатно консультировать ветеранов войны и тружеников тыла по юридическим вопросам.
В принципе, это здорово. С точки зрения практической пользы целесообразно привлекать в политсовет медиков, транспортников, продуктовых "королей" и других полезных людей. Если каждый из них организует к какому-нибудь календарному событию, хотя бы по одной благотворительной акции в партийных офисах, то и на всех выборах партии не будет равных. Тем более они скоро.
В конце года в крае выбирают депутатов Законодательной думы. По нынешнему выборному законодательству партии ведут главную партию. Помня об этом, не дремлют и конкуренты из правого и левого углов. Поэтому "Единая Россия", по словам Ю. Гулягина, должна настраиваться на серьезную предвыборную работу. Нужна победа...
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