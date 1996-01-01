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Спор на семь миллиардов
Дальневосточники наконец-то окончательно оформили свои предложения по третьей корректировке федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья". В утвержденном на заседании Межведомственной комиссии по безопасности в сфере экономики при полномочном представителе Президента РФ в ДВФО документе заявленные цифры выглядят таким образом.
Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий в 2002-2010 годах, составляет более 260 млрд руб. (в ценах текущего года). Из них 37 млрд руб. - средства федерального бюджета (14% затрат на реализацию ФЦП), 36 млрд руб. - средства бюджетов субъектов РФ, расположенных на территории ДВ и Забайкалья (13,6%), 192 млрд руб. - деньги, полученные за счет внебюджетного финансирования (72,4%). Заказчиком программы утверждено Минрегионразвития.
Таким образом, наши регионалы скорректировали за неделю непрерывных совещаний, проходивших в Хабаровске, федеральные затраты на 7 млрд руб. в сторону увеличения. Прилетевший в минувший четверг на очередное совещание Ассоциации экономического взаимодействия "ДВ и Забайкалье" Игорь МЕЛАМЕД, директор Международного центра развития регионов, остался крайне недоволен таким "рывком" дальневосточников, назвав его "необоснованным".
Федералы предлагают оставить инфраструктурные проекты, такие как строительство дорог, прокладка линий электропередач и т.п., и пожертвовать социальной сферой. В этом случае, по их мнению, обосновать необходимость сохранения программы в министерских кабинетах можно будет тем, что она усиливает действия отраслевых ФЦП, например, ввод в строй Бурейской ГЭС или запуск в эксплуатацию хабаровского газопровода.
Представители субъектов с таким определением роли программы в развитии территорий ДВ и Забайкалья не согласны.
На заседании Межведомственной комиссии по безопасности в сфере экономики при полномочном представителе Президента РФ в ДВФО Александр ЛЕВИНТАЛЬ, министр экономического развития и внешних связей Хабаровского края, заметил, что существующая сегодня программа нуждается не в корректировке, а в переписывании с чистого листа. На его взгляд, предложенный вариант ничего, кроме отдельных практических задач, не решает. В нем отсутствует объединяющая идея, некая глобальная стратегическая цель, относительно которой можно было бы измерять эффективность реализации программных мероприятий. В качестве такой цели он видит сформулированную еще в 1996 году задачу по закреплению населения на территории ДВ.
То, что рассматриваемый документ программой не является, отметили в своих выступлениях и представители науки: Вадим ЗАУСАЕВ, директор Дальневосточного института рынка Минэкономразвития России; Павел МИНАКИР, директор Института экономических исследований ДВО РАН. Последний, в частности, сказал, что хоть З0 млрд всегда лучше 20-ти, а 37 - 30-ти, эти миллиарды целевых задач не решают. Они нужны, т.к. существует проблема общего недофинансирования ДВФО, но сегодня, по его словам, прежде всего надо разобраться с тем, "чего мы хотим от этого региона как от части РФ, как от самодостаточной территории".
"Надо сформулировать цели, сформировать на Дальнем Востоке точки динамичного роста, а об их финансировании поговорить можно будет и потом", - сказал ученый-экономист. Обратил Павел Минакир внимание присутствующих и на то, что возникшая в настоящий момент ситуация с удалением из региональных ФЦП отраслевых, особо значимых для регионов проектов очень напоминает прежние времена, когда по отдельности разрабатывались государственный общесоюзный и региональные планы развития хозяйства.
Помимо названного собравшиеся в полпредстве указали и на нелогичность, которая прослеживается в действиях федеральных властей, когда средства федерального бюджета направляются в те регионы, где в том числе и из-за непрофессионализма местных властей, возникает кризисная ситуация. Как сказал Виктор ЕФИМОВ, министр экономики и прогнозирования Республики Саха (Якутия), поощрять Корякию за то, что там допустили такой провал в ходе отопительного сезона, нельзя. Тем более нельзя включать эти дополнительные 5 млрд руб. в ФЦП, т. к. опасность урезания финансирования программных мероприятий других регионов при этом возрастает.
ДосьеВ сентябре 2004 года указом Президента России было создано Министерство регионального развития (Минрегионразвитие). В январе 2005 года на него были возложены функции заказчика региональных ФЦП, ранее закрепленные за Министерством экономического развития. Начатый процесс передачи дел по ФЦП пока не завершен, но Минрегионразвития уже активно включилось в работу. В частности, министерство как первая проверяющая инстанция скорректированной ФЦП "ДВ и Забайкалье" берет на себя ответственность за содержание того варианта, который далее пойдет на согласование в Минэкономразвития, Минфин, отраслевые министерства, а затем будет представлен Правительству России.
По словам Виталия ФАРАФОНОВА, заместителя директора Департамента ФЦП Минрегионразвития (участника прошедшего заседания Межведомственной комиссии), министерство в настоящий момент пытается изменить отношение к региональным программам. Должна способствовать этому и назначенная на 20 мая 2005 года научно-практическая конференция по вопросам развития региональных ФЦП, на которой будет поднят вопрос воссоздания структуры подобной Фонду регионального развития (ФРР).
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