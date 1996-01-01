Большой Уссурийский - китайцам, островитян - в реку?

Жители из числа гражданских лиц укрепрайона Большого Уссурийского острова, значительная часть которого по межправительственному соглашению должна отойти китайской стороне, могут остаться без жилья. Как сообщает корреспондент информагентства "Регнум", более 400 жителей района военные обещали переселить к 2007 году. Для них в Хабаровске собираются построить дом.

Однако вот что говорит островитянка Екатерина СВИНКО: "Нам пообещали квартиры в новом доме на улице Воронежской. Командир части сказал, что внес нас в списки на получение квартиры. Но когда мы обратились в КЭЧ (квартирно-эксплуатационная часть. - Прим. авт.) там нам сообщили, что командир Укрепрайона лично вычеркнул нас из списка. Другими словами, более 30 семей гражданских остались без жилья. Мы предполагаем, что военные просто купили наши будущие квартиры. Возможно, что в наши квартиры на улице Воронежской въедут родственники начальников Краснознаменного Дальневосточного округа".

Корреспондент "Регнума" обращался по этому поводу в окружную прокуратуру, но там комментировать ситуацию отказались.