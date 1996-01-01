Корейский узел могут развязать в День Победы

В феврале 2005 г., когда Северная Корея в очередной раз заявила о наличии у себя ядерной программы, стало ясно, что выход КНДР из шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной проблеме (СЯП) поставил все заинтересованные страны в тупик, и прежде всего саму КНДР.

Этим сразу же воспользовались США, направив в середине марта в Пекин Кандолизу РАЙС. Американский госсекретарь в жесткой форме требовала от КНР сократить объем гуманитарной помощи для Северной Кореи, связывая это с отказом Пхеньяна от продолжения конструктивного диалога в рамках СЯП. Со своей стороны, американцы в очередной раз пригрозили КНДР экономическими и политическим санкциями, вплоть до вынесения вопроса в Совет безопасности ООН. Однако историческая практика не раз показывала, что чем сильнее неприкрытое давление извне, тем сильнее замыкаются и упрямятся северокорейцы.

По всей вероятности, определенный прорыв в решении корейской проблемы может произойти в мае на праздновании юбилея Победы в Москве, где планируется встреча российского президента с руководителями стран, участвующих в переговорах. После долгих колебаний КИМ Чен Ир, судя по всему, может решить воспользоваться ситуацией и приехать в Россию в целях решения своих проблем с США, вне официальных переговоров по СЯП.