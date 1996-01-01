Губернатор гневается

Бюджеты большинства муниципальных образований не сбалансированы и нуждаются в пересмотре. Заявил губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН на Совете глав, состоявшемся на прошлой неделе. Тем главам, которые не хотят работать над бюджетом, краевой глава предложил радикальную меру - писать заявления на увольнение, а также пригрозил лишить своего хорошего к ним отношения.

Исполнение бюджетов муниципальных образований стало главным вопросом повестки дня и контрольным "булыжником", который губернатор бросал в огороды нерадивых, по его мнению, руководителей. Нельзя сказать, что Сергей Дарькин был в тот день как-то особенно зол и раздражен, но было видно, что некоторые главы вызывают у него очень сильные негативные эмоции. Как дети-подкидыши, которых вроде и на улицу выбросить жалко, но и жить с ними в тягость.

- Только в шести муниципальных образованиях края бюджеты территорий на 2005 г. приняты в соответствии с требованиями краевого законодательства, - сообщил первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО. - Согласно этому документу, 45% расходов бюджета должны быть направлены на оплату труда работников бюджетных организаций, 35% - на финансирование услуг ЖКХ, и 20% - на прочие расходы.

Однако такая схема существует не везде. Как объяснил Александр Костенко, бюджеты приморских городов и районов, принятые на 2005 г., условно можно разделить на четыре группы. По его словам, в критическом состоянии находятся бюджеты Кавалеровского, Анучинского, Шкотовского, Хорольского, Кировского, Михайловского, Надеждинского, Черниговского районов, городов Арсеньев, Спасск-Дальний и Партизанск. Денег там хватает только на зарплату и оплату услуг ЖКХ. И то с горем пополам.

- Почему вы допустили снижение по доходам? - отчитывал губернатор главу Михайловского района Анатолия ЧЕБОТКОВА.

Робкие ответы главы, что, мол, во всем виноват СУЭК, который работает без согласования с районной властью и налоги платит через Москву, а Павловский разрез уже год как банкрот и доходов не приносит, вообще не на шутку разозлили Дарькина:

- Ах, это СУЭК так работает по налогам? Почему я могу договориться с СУЭКом, а вы нет? Я считаю, что это вы плохо работаете! И пускай в газетах пишут, как вы работаете! Павловкой он прикрывается!

Несбалансированные бюджеты на текущий год приняты в Октябрьском, Ханкайском районах, Дальнегорске и Находке. Основную причину главный финансист края Костенко видит в том, что в муниципальных образованиях слишком много бюджетных учреждений, а каждый десятый муниципальный служитель находится на сверхнормативном бюджетном содержании. Главы же настаивают на том, что причина дисбаланса - в низкой собираемости налогов.

- Я с прокурором постоянно работаю, - пытался убедить губернатора глава Дальнегорска Геннадий ЛЫСЕНКО. - Но все равно налоговые поступления от "Бора" и "Дальполиметалла" низкие.

В удовлетворительном состоянии, по оценке Костенко, бюджеты в Яковлевском, Дальнереченском, Красноармейском районах и городе Дальнереченске. Меньше всего нареканий у вице-губернатора и губернатора оказалось к Владивостоку, Артему, Уссурийску, Чугуевскому, Ольгинскому, Партизанскому, Пограничному, Спасскому и Пожарскому районам, где удалось принять сбалансированные бюджеты.

Зато всем досталось от губернатора за то, что количество учителей в школах увеличивается, в то время как детей становится все меньше и меньше.

- Я что похож на человека, которого можно шантажировать? - недоумевал Сергей Дарькин. - Почему число учителей увеличиваете? За свой счет - пожалуйста, увеличивайте! Но за счет моих жителей Приморского края не надо этого делать! И не надо обманывать губернатора!

- Не стоит вам, Сергей Михайлович, ни на кого обижаться, - попросил глава Артема Владимир НОВИКОВ. - Не думайте, что главы желают вам зла.

Обиделся, похоже, мэр Уссурийска Сергей РУДИЦА, который прямо так и заявил губернатору, что ему неприятно слушать этот разнос и что он, мэр, для Уссурийска делает все возможное и невозможное. Впрочем, к Рудице у Сергея Михайловича особых претензий и не было. Как и к главе Владивостока Владимиру НИКОЛАЕВУ. Перейдя к вопросу о порядке на краевых дорогах и пеняя Новикову за то, что в Артеме ведется какой-то долгострой, который портит весь вид, губернатор указал на жертву:

- Вы там строите, а страдает город Владивосток. Вон Владимир Викторович сидит...

Закончить разговор с главами губернатор решил на приятной ноте.

- Я когда езжу по краю, замечаю положительные тенденции, даже в таких трудных городах, как Спасск, - порадовал всех Дарькин и тут же предостерег. - Но я от вас не отстану, пока не наведете порядок вдоль дорог. Я не говорю о строительстве хайтековских зданий, давайте наведем чистоту.

Главы кивали головами, обещая порядок всегда и везде.

- И чтоб на всех бензоколонках были туалеты! - неожиданно добавил Дарькин, видно, все еще под впечатлениями от последней поездки.

Я сразу представили: Едет губернатор по краю, наслаждаясь красотами родного края, а тут - бац! - человек в кустах сидит, как ни в чем не бывало. Кому ж такое понравится? Вот и губернатору не нравится. Поэтому он решил напоминать главам о недостатках их работы чаще, чем обычно - Совет глав теперь будет проводиться раз в месяц. Хорошо, если после таких регулярных разборов полетов положительные тенденции будут замечать не только губернатор, но и жители края.