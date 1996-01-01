Обслуживающий регион

На весенней сессии Госдума рассмотрит законопроект о свободных экономических зонах, после чего в Приморье возможно появление пяти таких территорий. Об этом на пресс-конференции сообщил член Совета Федерации от Приморского края Игорь ИВАНОВ. Собственно Америки таким заявлением сенатор не открыл.

Где именно могут располагаться свободные экономические зоны в нашем крае, сенатор, будучи одним из авторов законопроекта, не знает. Однако он сказал, что разработчики учли ошибки прошлых лет, когда, например, СЭЗ были созданы в Находке и Калининградской области, но фактически не действовали. "Базисные вещи в законопроекте такие: технико-внедренческие и инновационные зоны, - сообщил Иванов. - Технико-внедренческие - это 10 гектаров и минимальные вложения - 88 млн. Инновационные - это максимум 2 гектара и 3 млн." Финансирование СЭЗ на первоначальном этапе, по словам сенатора, будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов, но и частным капиталом не побрезгуют. О том, какого типа зоны предполагаются в Приморье, Иванов дипломатично умолчал. Зато заявил следующее: "В посыле, который был от Минэкономразвития, прозвучала инициатива создания на Сахалине и Камчатке неких режимов, свободных от всех налогов в течение 15 лет, чтобы эти территории были развиты. Точно должны быть на территории Приморского края". И хотя смысл этого высказывания сразу понять нелегко, Иванов, скорее всего, имел в виду, что хорошо бы в нашем крае создать СЭЗ, свободные от всяких налогов. Прямо как в незапамятные советские времена. Чтобы местному населению комфортно жилось и работалось и чтобы ехали к нам люди из других регионов за длинным рублем.

Инициатива - это хорошо, конечно. Но, во-первых, ее, судя по всему, пока нет в законопроекте, а во-вторых, по отношению к Приморскому краю даже инициатив никаких серьезных по этой теме, видимо, не поступало. Как нет их и по поводу положений о свободных портах и рекреационных зонах, что не помешало бы, особенно приграничной территории Приморья. Зато известно, что наш край в понимании правительственных чиновников - это, как выразился сенатор, "территория сервисных услуг для всей территории Российской Федерации, которые она должна оказывать как транспортный коридор, как основной становой предмет экономики транспорта". Золота и алмазов у нас нет, что поделаешь, остается сервис.

Совет Федерации, по словам Игоря Иванова, решает массу важнейших задач. Борется за рост ВВП, с бедностью и за безопасность. Приморский край уже может похвастать ростом ВРП в два раза, сокращением уровня бедности с 56 до 26% и увеличением сбережений населения в основных фондах в два раза. Принимая во внимание тот факт, что демографическая обстановка у нас не самая замечательная в мире, можно подумать, например, что бедные просто умерли. А регулярно объезжая деревни и села края, жить в которых год от года слаще не становится, можно окончательно убедиться в этом мнении.

Впрочем, нельзя отрицать и то, что в крае все-таки наступила некая экономическая стабильность, когда у многих есть возможность работать и зарабатывать. Но в этом вряд ли заслуга Совета Федерации и лично господина Иванова, который, кстати, выразил обеспокоенность демографической ситуацией в Приморье. Правда, когда дело дошло до разговора о конкретных шагах, которые предпринимаются в Сенате по этому вопросу, Иванов ограничился опять же весьма туманным ответом: мол, удерживать людей надо льготами и преференциями. В общем, то, что мы все слышим уже не пять и даже не десять лет. Вы знаете хоть одного человека, которого бы последние десять лет удерживали здесь льготы и преференции? Я - нет. И вряд ли правительство сможет предложить такие преференции, которые бы кого-то здесь удержали.

Не хочется думать о плохом, хочется верить, что над проблемами демографии все-таки серьезно работают. И что-то делают, чтобы люди хотели рожать и достойно растить достойных людей, не экономя на памперсах. Просто вся эта работа - очень страшная государственная тайна. Впрочем, сенатор постоянно подчеркивал, что на правительственном уровне есть понимание всех проблем и вопросов, которые у нас существуют. Понимание - это, безусловно, уже что-то. Обнадеживает. Понимание есть - посыл найдется. Если не от Минэкономразвития, то от Минтранса обязательно.