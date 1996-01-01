Итоги выборов хотят пересмотреть

В Приморье предпринимается попытка пересмотреть итоги выборов главы одного из районов.

Предварительное слушание по иску проигравшего на выборах главы Красноармейского района Александра СУЛЛЫ к крайизбиркому и действующему главе Андрею КАВЕРЗИНУ уже состоялось 18 апреля в Красноармейском районном суде.

Исковое заявление было подано 1 апреля. В нем заявитель просит суд "отменить решение избирательной комиссии МО Красноармейский район № 50 от 17.01.2005 г. об избрании главой муниципального образования Красноармейский район Каверзина Андрея Анатольевича".

Аргумены истца - информация о якобы имевшихся случаях подкупа избирателей. Спустя три дня в кассационную инстанцию Приморского краевого суда Андрей Каверзин направил частную жалобу по поводу того, что в "заявлении не были указаны конкретные обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства". В жалобе также отмечалось, что к заявлению не приложены документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования. Ход процесса в интервью "ЗР" прокомментировал адвокат Андрея Каверзина вице-президент Приморской краевой палаты адвокатов Анатолий ЛАЙКОВ:

- Нарушена процессуальная сторона вопроса. Факты так и не были представлены - документов, на основании которых истец подал заявление, до сих пор нет. Кроме того, не уплачена госпошлина. Суд не принял во внимание поданное нами заявление об отводе судьи, в котором мы основывались на том, что известные всему району его дружеские отношения с истцом могут послужить причиной необъективности на процессе. Хочу отметить, что во время всего заседания ничего не говорилось о нарушениях прав избирателей, а в представлении прокуратуры в избирком затронута только техническая сторона вопроса - о типографии, в которой печатались избирательные бюллетени.

Представитель истца (сам он на заседании не появился) заявила ходатайство направить в краевую прокуратуру запрос по результатам проверки соблюдения законности избирательной кампании в районе. Аналогичное ходатайство готовы были заявить и представители Каверзина. Суд ходатайство принял.

В ходе заседания неоднократно прозвучало, что представитель истца не уверена в фактах наличия этих нарушений. Появятся ли они, будет известно 5 мая. На эту дату назначено следующее предварительное заседание.