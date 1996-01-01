Федеральное обрезание

На заседании Координационного совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия "ДВ и Забайкалье" на прошлой неделе рассматривали один вопрос - о ходе корректировки, согласовании и принятии программы "Экономическое и социальное развитие ДВ и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года". Докладывал Игорь МЕЛАМЕД - представитель разработчиков программы - генеральный директор Международного центра развития регионов.

Это - уже третья корректировка многострадальной федеральной целевой программы (ФЦП). Изначально задуманная как направляющая, определяющая стратегическое развитие районов ДВ и Забайкалья, программа с каждой последующей правкой становится все менее и менее амбициозной. Сначала убрали геополитические цели, затем сократили финансирование из федерального бюджета до фактически на тот момент (2003 год) существующего, теперь исключили из программы стратегические инвестиционные объекты, финансируемые по отраслевым ФЦП. То, что осталось, - на 70% (по крайней мере, в предварительном варианте) социальная сфера: здравоохранение и образование. Таким образом, новое место ФЦП "Экономическое и социальное развитие ДВ и Забайкалья" - "2-ой эшелон", как выразился Игорь Меламед на презентации готового продукта представителям регионов.

Решение о корректировке ФЦП было принято в конце 2004 года. Причинами стали: недостаточное финансирование в 2002-2005 гг. (менее 23% от запланированного, в т.ч. из федерального бюджета менее 66%) и, как следствие, отставание от контрольных показателей; необходимость уточнения объемов финансирования по годам на период с 2006-го по 2010 год; требование Правительства РФ исключить из программы мероприятия, финансируемые по другим ФЦП; переход на классификацию видов экономической деятельности взамен ранее используемого классификатора отраслей народного хозяйства.

Результаты корректировки получились следующие: пересчитанный в цены текущего года общий объем средств, необходимых для реализаций программных мероприятий в 2002-2010 гг., составляет более 200000 млн руб., из них - 25000 млн руб. - из федерального бюджета. В новом варианте программы предусмотрено существенное перераспределение федеральных средств в пользу бедных и ранее малоимущих регионов: Чукотского АО - 5%, ЕАО - 4%, Корякского АО - 6%. При этом значительно сокращается доля Приморья - до 6%.

Уже после правки ФЦП в Международный центр развития регионов поступило распоряжение Владимира ПУТИНА выделить Корякскому АО 5,5 млрд. руб. Если обращение представителей Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия "ДВ и Забайкалье" о выделении в этом случае дополнительных средств из федерального бюджета будет проигнорировано, то следует ожидать значительного изменения предварительных процентных соотношений. (В рассматриваемом варианте программы на Корякский АО приходится 1,5 млрд. руб.)

Итогом реализации скорректированной программы должно стать увеличение к 2010 году валового регионального продукта регионов ДВ и Забайкалья в 1,75 раза, промышленного производства - в 2,2 раза, объема собираемых налогов - в 1,6 раза к уровню 2004 года.

После презентации программы Игорь Меламед заметил, что для повышения экономической эффективности ФЦП каждому региону следует добавить в списки программных мероприятий коммерческие проекты, финансируемые из внебюджетных источников. Поддержала его в этом и представитель Минэкономразвития Татьяна АШМАРИНА.

Следующее рассмотрение уже уточненной программы с участием представителя Минрегиона должно состояться 21 апреля 2005 года. Регионам надо поспешить: до этой даты нужно сверстать рабочий вариант ФЦП, который после пойдет на согласование в отраслевые министерства и ведомства и затем (в мае текущего года) будет представлен Правительству РФ. Если правительство его одобрит, деньги на 2006 год выделены будут, если нет, то средства федерального бюджета на реализацию программных мероприятий регионы в следующем году не получат, и судьба самой ФЦП "Экономическое и социальное развитие ДВ и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года" повиснет на волоске.