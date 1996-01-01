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Просто Еврейская область

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Исчезнет ли из названия Еврейской автономной области слово "автономная", решится в мае.

На прошлой неделе СМИ Дальнего Востока распространили сообщения о том, что жители Еврейской автономной области выступили с инициативой убрать из названия этого субъекта федерации слово "автономная". Общественность, мол, считает его некорректным, и теперь в области идут опросы населения на этот счет. Вот что по этому поводу сообщил в интервью "ЗР" председатель законодательного собрания ЕАО Анатолий ТИХОМИРОВ:

- Мы "чистили" законодательство (в рамках приведения местных законов в соответствие с федеральными), этот процесс длится уже достаточно долго, и в конце концов мы добрались до закона РСФСР 1981 года об автономной области. Мы вышли с инициативой в Государственную Думу отменить этот закон, который уже давно существует сам по себе - фактически параллельно с реальной жизнью, еще с тех времен, когда ЕАО входила в состав Хабаровского края. Когда дело дошло до принятия решения по поводу отмены, президент поручил Госдуме подготовить проект решения сразу по всем автономиям Российской Федерации. Их на сегодня осталось 21, 4 к этому времени уже успели изменить свой статус и стали республиками. Сейчас документ об отмене закона готовят ко второму чтению. В ходе этой работы члены комитета по государственному строительству и региональной политике пришли к мысли, что само название "автономная область" устарело. И, более того, оно в современных условиях, когда область не входит в состав Хабаровского края, даже некорректно. Автономная от чего? От Российской Федерации? В общем, нам порекомендовали рассмотреть вопрос о переименовании области.

Для окончательного ответа на вопрос, стоит ли области менять название, и подготовки экономического обоснования этого процесса создана рабочая группа.

Анатолий Тихомиров отверг слухи о том, что происходящее - шаг на пути к объединению области с Хабаровским краем. "Это две совершенно разные процедуры. Для объединения нужен референдум, а весь процесс слияния занимает 4-5 лет", сказал он.

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