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Десятину отменили
Губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН сделал "ход конем" в вопросе придания Владивостоку столичного статуса. На минувшей неделе он наложил вето на многострадальный закон "О статусе города Владивостока - административного центра Приморского края".
О том, что губернатор принял решение опротестовать законопроект о статусе города Владивостока, стало известно еще две недели назад. Вернувшись из командировки, Сергей Дарькин почти сразу дал соответствующие указания, заставив изрядно посуетиться чиновников краевой администрации. Итогом их работы стал десятистраничный документ, который не оставил от уже принятого краевым парламентом законопроекта камня на камне. Причем сделано все было в необычно жесткой и недипломатичной форме.
Вместо того, чтобы оперировать к правовому несовершенству законопроекта, который, как уже сообщал "ЗР", написан в лучших традициях 90-х и не соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ, губернатор зачем-то решил отметить свое концептуальное несогласие с законопроектом.
С одной стороны, ничего странного в этом нет. Как уже отмечал "ЗР", закон о статусе Владивостока, предусматривающий, что не менее 10% городских доходов должен взять на себя региональный бюджет, напрямую противоречит всей финансовой политике краевой администрации (см. № 25 от 2005 г.). Но неординарность ситуации в другом.
Дело в том, что губернатор мог без особых проблем еще "на подступах" заблокировать принятие законопроекта. Для этого ему было достаточно даже неофициально объявить о своем несогласии депутатам Законодательного собрания, большинство из которых представляет дотационные округа и не заинтересовано в усилении города Владивостока.
Ничего подобного сделано не было. Более того, многие депутаты, голосуя за законопроект, были твердо уверены в том, что губернатор поддерживает его принятие.
Логично объяснить все произошедшее можно с помощью трех основных версий. Во-первых, о себе мог дать знать обыкновенный коммуникативный кризис. Во-вторых, после возвращения из командировки губернатора действительно могли убедить, что поворачивать вспять финансовую политику краевой администрации ради хороших отношений с мэром Владивостока слишком накладно. Кроме того, вето могло стать своего рода ответом губернаторского окружения на излишнюю активность Владимира НИКОЛАЕВА, который в последнее время стал главным фактором нестабильности в Приморском крае.
Как бы то ни было, но главный итог губернаторского вето видим невооруженным глазом. Теперь уже очевидно, что законопроект о статусе города Владивостока окончательно и бесповоротно перешел в чисто политическую плоскость. Каких-либо экономических оснований, кроме плачевного состояния городского бюджета, для его принятия уже нет.
Дело в том, что долгое время законопроект о статусе города Владивостока обсуждался фактически на голом месте, без каких-либо расчетов и обоснований. Городские власти даже не могли сказать, сколько реально Владивосток тратит на осуществление столичных функций.
Однако после отклонения закона губернатором все изменилось. Вместе с вето краевая администрация представила весьма убедительные обоснования своей правоты. Суть их достаточно проста. В 2005 г. Владивосток и так получит из краевого бюджета 2,28 млрд руб. в рамках различных программных и непрограммных мероприятий. Поэтому добавлять "десятину" это уж слишком - решили в "белом доме".
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