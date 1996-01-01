Двойная плата за лояльность

В опережение графика грядущей избирательной кампании народные избранники вдруг заговорили об увеличении количества депутатских мандатов с нынешних 39 до 78.

Тема численного состава четвертого созыва Законодательного собрания края, в принципе, не нова. Она уже поднималась в привязке к установленному Президентом РФ порядку избрания губернаторов. Если вы помните, то в начале февраля на заседании ЗС, где Сергей ДАРЬКИН принимал присягу, депутаты были вынуждены сначала узаконить соответствующие поправки в Устав Приморского края, а уже потом вызвать без пяти минут нового-старого губернатора для принятия присяги. Наряду с изменениями в Устав на предмет нового порядка избрания губернатора, депутаты намеревались обсудить поправки и по утверждению вице-губернаторов, а также увеличению численного состава ЗС и порога явки избирателей.

Однако необходимого для обсуждения количества голосов эти поправки тогда не набрали, но, пролежав больше двух месяцев под сукном, вновь заинтересовали депутатов. Самое любопытное, что инициировал публичную дискуссию по этому поводу спикер Сергей СОПЧУК, задав вполне понятное направление очевидного пиар-проекта: 78 депутатских мандатов - это лучше, чем 39. Лучше, естественно, в изменившихся политических реалиях, когда половина депутатов избирается по партийным спискам.

Аргументы спикера звучат довольно убедительно. На примере депутата Анатолия ЧИСТЯКОВА он демонстрирует абсурдность ситуации, когда увеличение округов приведет к тому, что на одного депутата свалится, чуть ли не половина края. Ни о какой эффективной работе с избирателями в этом случае не может быть и речи. Что же касается возможного увеличения "стоимости" ЗС, то Сергей Сопчук предлагает компенсировать ее за счет ограничения квоты депутатов, работающих на постоянной основе.

Вроде бы все логично и правильно, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что интересы депутатов в этой дискуссии первичны по отношению к интересам избирателей. Весьма показателен в этом плане опрос жителей Владивостока по поводу возможного увеличения ЗС, показанный одним из местных телеканалов сразу же после телеинтервью Сергея Сопчука с его аргументами в пользу 78 депутатских мандатов. Вполне ожидаемо, большинство опрошенных высказались против увеличения, да еще приложили депутатов от души по такой-то матушке. Примечательна в данном случае не реакция избирателей на слова спикера, а практически совмещение двух сюжетов. То есть понятно, что к заранее анонсированному выступлению спикера был заготовлен контраргумент.

Ну, а если, как мы подозреваем, эта акция была спланированной, то резонно предположить, что существует некая депутатская группа, которая желала бы сохранить за собой места в краевом парламенте, но по каким-то причинам именно эта группа не устраивает исполнительную власть. Поэтому, понимая, что неприкосновенность схемы округов - это практически единственная гарантия на переизбрание, депутаты под предводительством спикера решили прокачать весь негатив этой идеи заранее, чтобы он не обернулся против них на выборах.

В пользу такой версии заочного противостояния свидетельствуют несколько весьма существенных обстоятельств. Главным из них является то, что губернатор не может наложить вето на поправки в Устав. Согласно тому же Уставу. На встрече с депутатами накануне принятия присяги к идее увеличения количества депутатских мандатов он отнесся вроде бы как нейтрально - мол, это ваша внутренняя кухня, сами и решайте. Но уже после избрания наши источники в "белом доме" с уверенностью говорили о том, что численный рост краевого парламента губернатор воспринимает очень негативно. Однако, не имея моральной (иногда тут все-таки вспоминают о морали) возможности административного воздействия на принятие поправок, как компенсацию за свою молниеносную инаугурацию, судя по всему, губернатор подключил к этому вопросу другие рычаги - общественное мнение и подконтрольное ему депутатское лобби.

С другой стороны, логичной выглядит и поддержка поправок депутатами от сельских территорий, которые и составляют большинство депутатской фракции спикера. Подтверждением тому недавнее избрание депутата Сергея СИДОРЕНКО руководителем Приморского отделения Аграрной партии. По сведениям "ЗР", в ряды аграриев в ближайшее время готовы влиться депутаты Александр ПЕРЕДНЯ, Аркадий КУЗНЕЦОВ, Юрий СЕРЕБРЯКОВ и Геннадий ЛАЗАРЕВ. Чем выгодна партийность при увеличении количества депутатских мандатов? Тем, что при преодолении 5%-го барьера на выборах любая партия почти гарантированно получает два депутатских мандата. Мандатов может быть и больше. Все зависит от того, сколько наберут партии-лидеры и каков будет "хвост" партий, не преодолевших 5%-й барьер.

То есть ныне действующие депутаты имеют возможность пройти в ЗС по старой схеме одномандатных округов, да еще протащить по партийным спискам несколько человек для создания полноценной депутатской фракции. Кстати, местное отделение Аграрной партии под руководством Сидоренко имеет очень неплохие шансы. Сергея Петровича прекрасно знают в приморской глубинке, и своим личным авторитетом он вполне способен вытащить аграриев на фракцию. Другой пример стратегического планирования действующими депутатами будущей избирательной кампании - это новоявленные "родинцы" Джамбулат ТЕКИЕВ и Александр МАМОШИН. Есть информация, что депутат Олег ЛИПАЕВ ведет переговоры с местным отделением ЛДПР. Наверно, кто-то появится и в списке блока правых партий, также имеющих весьма оптимистичные перспективы на антипутинской волне. В Амурской области, к примеру, на прошедших выборах в областной парламент правые заняли третье место.

Вряд ли это "размежевание" депутатов по партийной линии с одновременным муссированием темы увеличения количества депутатских мандатов можно назвать случайным совпадением. Для губернатора Сергея Дарькина реализация этой идеи чревата не только тем, что фракционное большинство думы усилится почти до полной самостоятельности. Как показывает пример алтайского губернатора Михаила ЕВДОКИМОВА, которого президент оставил на посту, несмотря на демарш тамошнего парламента, значимость законодательной власти в нынешних политических реалиях - это фикция. Гораздо опасней для губернатора другое - "Единая Россия" может в этом пасьянсе оказаться в... Ну, в общем, не на первых ролях. А это уже критерий работы исполнительной власти. И поскольку у нас все в последнее время строится на подобной символичности, то провал единороссов может иметь для краевой администрации самые неприятные последствия.

Предпосылок для такого провала на сегодня несколько. В случае сохранения прежней схемы округов количество единороссов-одномандатников в краевом парламенте, скорее всего, не увеличится. Что же касается партийных списков, то нужно учитывать тот факт, что за прошедший год рейтинг "Единой России" по исследованиям всевозможных социологических институтов снизился, как минимум, на 10%. Получается, что в Приморье, отталкиваясь от результатов "Единой России" на думских выборах, он не превышает сегодня 17%. В действительности, этот результат может оказаться еще ниже, если списки других партий возглавят хорошо известные в крае люди. То есть очевидно, что пропорциональный партийный расклад в будущем краевом парламенте вырисовывается не в пользу исполнительной власти. Причем, тут важно подчеркнуть, что не в пользу исполнительной власти вообще, а не приморской - в частности. Естественно, что при таких видах на будущее "белому дому" желательно оставить все как есть.

Отсюда и оперативная пиар-реакция на выступление спикера. Полагаем, что этот "наезд" окажется не единственным. Тем более что любые меры противодействия в этом плане будут выглядеть электорально привлекательными. В самом деле, что бы ни говорил спикер о целесообразности, но желание действующих депутатов сохранить мандаты целесообразностью не прикроешь. Этим же желанием продиктована и поправка, предусматривающая повышения барьера явки до 35%. Очевидно, что при такой явке мы будем выбирать парламент несколько лет. Положа руку на сердце, хороший парламент можно вообще не переизбирать. Но нынешнее ЗС, очевидно, далеко от такого идеала.