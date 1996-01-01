Неслышный протест

В минувшую пятницу на центральной площади Владивостока собралась пара сотен пожилых людей. Это коммунисты города, сбившись в кучку у памятника Борцам за власть Советов, обсуждали накопившиеся у них проблемы.

Одна из них, очень волнующая ленинцев, - строительство на площади кафедрального собора православной церкви, торжественная закладка первого камня которого намечена на 1 мая - святой день для коммунистов. В письме на имя губернатора края, главы администрации города и архиепископа Вениамина, подготовленном общественным движением "Трудовое Приморье", которое распространяли среди участников акции, в частности говорится: "возведение собора на площади не только ломает историческую традицию, но и претендует на слом государственных приоритетов".

Организаторы акции - Приморское краевое отделение КПРФ - распространяли бланки заявлений о вступлении в члены партии. В преддверии 60-летия Победы Коммунисты зовут в свои ряды "наследников победы". Приморское краевое отделение КПРФ намерено в ближайшее время провести во Владивостоке еще две акции на площади - 22 апреля в день годовщины рождения Ленина и 1 мая.