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Фокино доверяет Бучирину

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На состоявшихся в минувшее воскресенье выборах главы администрации ЗАТО города Фокино, по предварительным данным, победу одержал Геннадий БУЧИРИН, набравший 55,79% голосов избирателей, сообщила Приморская краевая избирательная комиссия. Начальник местного отдела Пенсионного фонда Владимир ПЕТРОВ набрал 15,71%.

На пост главы администрации ЗАТО г. Фокино претендовали девять кандидатов, причем в их числе не было действующего главы Евгения ХУДЕНЬКИХ, руководившего ЗАТО на протяжении последних восьми лет. Как известно, Г. Бучирин является депутатом Законодательного собрания Приморского края на профессиональной постоянной основе. Теперь ему предстоит сделать очевидный выбор в пользу мэрского кресла.

На дополнительных выборах депутата ЗС ПК по одномандатному избирательному округу № 24 победу одержал главный врач Спасского межрайонного наркологического диспансера Александр БЕХТЕР, за которого, по предварительным данным, было отдано 46% голосов. Потенциальный оппонент А. Бехтера глава муниципального образования г. Спасск-Дальний Сергей ЧУСАНКОВ снял свою кандидатуру за два дня до выборов.

Напомним, что депутатское кресло стало вакантным в связи с избранием Игоря ПУШКАРЕВА сенатором от Приморского края.

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