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Власти края покусились на международные соглашения

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Приморскому краю опротестовало решение губернатора Сергея ДАРЬКИНА о ликвидации природного парка "Хасанский", которое было вынесено в декабре 2004 года.

В обращении, адресованном прокурору Приморского края Валерию ВАСИЛЕНКО, полномочному представителю Президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) Константину ПУЛИКОВСКОМУ, руководителю Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Вячеславу ВОЛОХУ и руководителю Главного управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ДВФО Петру ТИТКОВУ говорится, что "принятым решением высший орган исполнительной власти Приморского края нарушил положения, закрепленные в ст. 42 Конституции Российской Федерации, провозглашающие права граждан на благоприятную окружающую среду, а также требования ст. 12 Федерального закона "Об экологической экспертизе".

Досье

Природный парк "Хасанский" создан в 1997 году и находится на юге Хасанского района. Его площадь - 35 тыс. га. Территория парка ограничена с юго-востока морем, а с запада - государственной границей. Здесь произрастает 39 редких и исчезающих видов сосудистых растений. В парке гнездится не менее 100 видов птиц, и не менее сотни других видов пересекают или останавливаются в период миграций, среди которых 47 видов являются редкими и требующими охраны (японский журавль, например). На территории природного парка "Хасанский" обитает 28 краснокнижных видов насекомых. Только здесь отмечены такие редкие виды, как полосатый полоз, японский крот и обыкновенный длиннокрыл. В пределах парка находится 4 государственных памятника природы и 23 археологических памятника, а также историко-мемориальная зона боев во время Хасанских событий 1938 года.

Напомним, что природный парк "Хасанский" создавался Россией в целях выполнения взятых международных обязательств, вытекающих их Рамсарской конвенции "О водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитания водоплавающих птиц". Кроме того, нашей страной были заключены три международные конвенции с Японией, Южной Кореей и КНДР "Об охране перелетных птиц и птиц, находящихся под угрозой исчезновения и среды их обитания". Кстати, сейчас решается вопрос о включении территории дельты реки Туманной в список водно-болотных угодий, имеющих международное значение согласно той же Рамсарской конвенции.

В обращении Росприроднадзора также говорится, что "согласно статье ст. 58 Федерального закона "Об охране окружающей среды" природные парки наряду с другими категориями особо охраняемых природных территорий составляют природно-заповедный фонд, изъятие земель которого запрещается, а нормой статьи 95 Земельного кодекса РФ установлено, что земли природных парков относятся к объектам общенационального достояния. Учитывая действия вышеназванных норм федерального законодательства на территории субъекта Российской Федерации, становится очевидно, что решение администрации края о ликвидации природного парка "Хасанский" им противоречит".

Кроме того, решение о ликвидации природного парка предусматривает "получение необходимых согласований со специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды, на ликвидацию особо охраняемой природной территории, а также предварительное проведение государственной экологической экспертизы". А этого администрацией Приморского края сделано не было...

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