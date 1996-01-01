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Против дома нет приема?..

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

12 апреля возле здания администрации Владивостока состоялся очередной митинг. В акции приняли участие около 80 человек. Организатором митинга выступило общественное движение "Трудовое Приморье".

Митингующие требовали полностью прекратить строительство элитного жилого дома по улице Овчинникова, возводимого на территории бывшего сквера им. Гагарина (там, по мнению коммунистов, находится захоронение репрессированных), затем эксгумировать останки погибших и установить мемориал павшим в отведенном месте. Кроме того, собравшиеся требовали пересмотра тарифов на услуги ЖКХ.

Сам мэр Владимир НИКОЛАЕВ вышел к протестующим и предложил создать рабочую группу администрации с пятью представителями от оппозиционеров для решения всех вопросов, в том числе жилищных.

Также мэр сообщил, что строительство дома на Овчинникова приостановлено на месяц.

За это время планируется провести экспертизу местности и установить, действительно ли на кладбище захоронены репрессированные.

Между тем еще в 60-x годах при застройке района проспекта 100-летия Владивостока находили старые захоронения. За сорок лет здесь вырос огромный район, но никто не протестовал.

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