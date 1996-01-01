Партхозактив готовили к обилию власти

На прошлой неделе главный федеральный инспектор по Приморскому краю Евгений АВАКУМЬЯНЦ проездом из Хабаровска во Владивосток посетил один из северных районов края - Красноармейский.

За несколько часов своего визита он провел в райцентре Новопокровка три встречи с местным партхозактивом - по часу и более уделил группам депутатов думы района, главам местных сел и активистам партий.

Столь представительные встречи с чиновником такого уровня прошли здесь впервые. У жителей района была возможность задать самые наболевшие вопросы федеральному инспектору. Он в свою очередь поблагодарил актив за работу, которая была проведена в районе по реализации 122-го федерального закона о монетизации льгот. В районе не было протестных выступлений в отличие от других территорий края. Более того, среди авторов более чем 100 жалоб, направленных за последнее время жителями края федеральному инспектору, нет ни одного отсюда.

- Это говорит о том, что многие вопросы решаются на месте, - сказал инспектор.

Однако не рекомендовал расслабляться в связи с предстоящими выборами глав сельских поселений 29 мая и в целом с ходом муниципальной реформы, работы предстоит много.

- Власти будет много, - предупредил Евгений Александрович, - но и ответственности тоже. Люди перестали разделять власть на федеральную и муниципальную, поэтому во всех своих бедах винят тех, кто ближе.