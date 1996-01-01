Сало для губернатора

Во время встреч с населением в районах края приморскому губернатору Сергею ДАРЬКИНУ часто преподносят подарки. Особенной щедростью отличаются, как правило, сельские жители. В селе Хвалынка Спасского района, где глава Приморья побывал в минувший вторник, его буквально завалили подарками.

Одна школьница вручила губернатору картины, написанные, вероятно, ею и ее одноклассниками. Учительница подарила книги о Победе. Но кульминацией этого подарочного изобилия стали корзины с куриными яйцами и свежим салом, которые вынесли на сцену местные жительницы. Так селяне благодарили Дарькина за хорошую работу и поздравляли со званием "Губернатор года". Сергей Михайлович даже как-то смутился от такой небывалой щедрости, но подарки взял. Неизвестно, правда, как повели бы себя жители, если бы губернатор перед этим сам не расстарался. Он подарил местной школе комплект стройматериалов для ремонта, а также пообещал прислать школьный автобус и принтер.