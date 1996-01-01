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"Сиротские" выборы
Грозным прокурорским окриком окончилась история с критикой крайизбиркомом финансирования выборов в органы местного самоуправления.
Хабаровскую избирательную комиссию обвинили в слабой работе с территориальными комиссиями, предупредили, дали срок на исправление.
Это на поверхности. Подтекст глубже. Последнюю декаду марта и начало апреля главным политическим событием для края были выборы в органы местного самоуправления. Хабаровчане проводили их одними из первых в России. На этом фоне крайизбирком и подал свой голос, обвинив власти в недофинансировании - и существенном - этих выборов. Представители комиссии даже громогласно заявили, что будут требовать денег через прокуратуру.
Выборы тем не менее состоялись. В целом новая система местного самоуправления в крае сформирована. Она объединяет 236 муниципальных образований, из них 17 мунрайонов, 2 городских округа, 29 городских и 188 сельских поселений. Однако в 17 населенных пунктах главы не были избраны. Население проголосовало против всех. Может быть, здесь и сказалось недофинансирование, но больше повлияли ухудшающиеся условия жизни, вызванные ростом тарифов на услуги ЖКХ и отменой льгот.
Монетизация продолжает оказывать гнетущее давление на бюджеты всех уровней. Не хватает средств не только на повышение зарплаты, но даже и для ее регулярной выплаты бюджетникам. Постоянно выявляются новые дыры и прорехи, которые необходимо затыкать. В этих условиях хабаровская машина власти еще понимает, когда негодует улица. Этот гнев как-то можно перенаправить в сторону центра. Но когда голос подает аффилированая государственная структура, ей достается за всех, как в случае с крайизбиркомом.
В крае сейчас модны другие тенденции: где найти дополнительный источник дохода, на чем можно сэкономить. Пример показывают депутаты краевой думы. Они приняли в первом чтении закон о своем статусе, в котором лишили себя набора местных льгот, в частности, бесплатного проезда на транспорте. Подобных действий сейчас в Хабаровском крае ждут и от других.
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