Кожемяко - без пяти минут губернатор

Не дожидаясь окончания отопительного сезона, президент РФ Владимир ПУТИН внес кандидатуру и.о. губернатора Корякского автономного округа Олега КОЖЕМЯКО в местную думу на утверждение в должности полноправного хозяина КАО.

Представление нового губернатора состоялось 7 апреля, и у корякской думы есть 14 дней, чтобы либо утвердить, либо отклонить кандидатуру, предложенную президентом. Правда, в случае отклонения Олега Кожемяко, президент согласно новому законодательству вправе внести его кандидатуру на рассмотрение думы еще раз. Но такой вариант маловероятен. Для утверждения Кожемяко достаточно набрать 7 голосов из 12 - таков численный состав корякской думы.