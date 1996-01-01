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"Единая Россия" по вертикали

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Приморское региональное отделение главной партии страны "Единая Россия" в минувшую субботу провело отчетно-выборную конференцию. Ее организованности могла бы позавидовать КПСС.

Делегаты со всего Приморья съехались во Владивосток, чтобы заслушать своих лидеров и высказаться о наболевшем. Однако местечковые проблемы так и остались невостребованными - главным вопросом повестки дня были предстоящие выборы вновь созданных муниципальных образований - городских и сельских поселений. Секретарь политсовета Юрий ПОПОВ нацелил партийцев на подбор своих кандидатов во все органы власти и их поддержку на выборах. А для этого "единороссы" твердо намерены сформировать первички на каждом избирательном участке. Иными словами, "Единая Россия" должна стать партией не только федеральной власти, но и всех остальных властей.

Единомыслие - еще один постулат "единороссов": ослушались вышестоящих - значит не согласны с линией партии. Показательным в этом плане может быть пример с делегатами от Красноармейского района. Им запретили участвовать в работе форума, ссылаясь на нелигитимность делегатов. Особое внимание красноармейцы заслужили тем, что на выборах главы района двигали своего кандидата, а не рекомендованную из края фигуру.

Остается только добавить, что по уже сложившейся традиции, перед началом конференции сам секретарь регионального политсовета под негромкие аплодисменты вручил партбилеты "знатным" товарищам. На сей раз это были советник губернатора Павел ТАРАСЕНКО и председатель Думы города Владивостока Виталий СУББОТИН. Вот так и растет влияние партии власти но власти.

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