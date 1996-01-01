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Для провинции многомандатные выборы в диковинку

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

29 мая в регионе Северного и Центрального Приморья, как и по всему краю, состоятся выборы глав муниципальных образований и депутатского корпуса местных дум и муниципальных комитетов.

Так, в Тернейском муниципальном районе будут выбирать 10 глав мунобразований, входящих в Тернейский район, а также 10 муниципальных комитетов. Всего предстоит избрать 76 депутатов. В каждом МО будет работать 1 депутат на освобожденной основе, остальные станут совмещать депутатство с основной работой.

Всего в районе создано 14 округов, но особенность нынешней избирательной кампании - в отсутствии окружкомов, в районах действуют лишь территориальные муниципальные избирательные комиссии. По краевому закону количество подписей, требующихся для регистрации кандидатов в депутаты местных законодательных органов, составляет 1% от числа избирателей округа. Необходимый явочный барьер довольно низкий - 20% от числа избирателей.

В Ольгинском районе, как сообщила председатель теризбиркома Альбина МАХНО, будут выбирать глав администраций 7 сельских и одного городского (Ольгинского) поселения, а также депутатов 8 муниципальных комитетов этих поселений. Депутатов районного парламента выбрали ранее - в 2003 г., а мэра района - в феврале этого года: им стал бывший первый заместитель мэра Петр ДИЮК. Всего в районе будет избрано 67 депутатов. На данном этапе все проблемы теризбиркома связаны с отсутствием финансирования и отсутствием собственного транспорта у избирательных комиссий.

В Дальнегорске создано одно муниципальное образование -Дальнегорский городской округ. Поэтому 29 мая здесь никого избирать не будут. 15 апреля пройдут довыборы в городскую думу в 8 округах. Ранее выборы в них были признаны несостоявшимися: там победил кандидат "против всех".

В Кавалеровском районе 29 мая народ выберет глав администраций 7 городских и сельских поселений, депутатский состав 7 муниципальных комитетов этих поселений, а также мэра Кавалеровского муниципального района. По словам председателя теризбиркома Августы БУРЛУЦКОЙ, сложность предстоящего плебисцита в том, что выборы будут многомандатными, для электората это внове. В избирательных бюллетенях будут фигурировать фамилии кандидатов в депутаты от 2 до 7 округов. Всего надо избрать 66 депутатов в 14 округах.

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