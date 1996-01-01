Центр заинтересован в развитии Приморья

Все последние годы одним из главных генераторов перемен в современной России выступал федеральный бюджет, от которого напрямую зависела едва ли не вся финансовая и налоговая политика государства. Следующий год, похоже, снова не станет исключением. Уже сейчас на федеральном уровне вовсю обсуждается целый ряд новаций, которые в очередной раз повлекут за собой новые глобальные преобразования.

О том, в чем суть этих преобразований и какое влияние они могут оказать на Приморский край, "ЗР" рассказал член Совета Федерации Игорь ПУШКАРЕВ:

- Основной вопрос, который сегодня всех волнует, - это как будут использоваться средства стабилизационного фонда. Еще в прошлом году в нем накопился предусмотренный Правительством РФ финансовый резерв, и федеральный бюджет получил необходимый запас прочности. Поэтому сейчас достаточно активно начал обсуждаться вопрос расходования дополнительных средств. В том, что они будут, особых сомнений нет. Цена на нефть на мировом рынке по-прежнему высока, и федеральный бюджет постоянно получает все новые и новые допдоходы, которые оседают в стабилизационном фонде.

Всем понятно, что вопрос распределения этих средств имеет особое значение. Возможно, на сегодняшний день это действительно самый важный вопрос, поскольку от использования стабилизационного фонда напрямую зависит будущее всей страны. С одной стороны, мы должны по максимуму использовать нынешнюю благоприятную ситуацию - больше она может просто не повториться. А с другой стороны нужно быть предельно аккуратными: последствия продуманных решений в данном случае станут необратимыми.

Часть средств стабилизационного фонда почти наверняка будет направлена на социальные цели. Не до конца проработанный механизм монетизации льгот и резкий рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги очень сильно ударили по необеспеченным слоям населения. Очевидно, что они нуждаются в помощи. Чтобы облегчить их положение, рассматривается возможность изменения механизма начисления субсидий на оплату услуг ЖКХ. Если сейчас субсидии положены семьям, которые должны платить за жилье более 22% своего дохода, то уже со следующего года планку планируется опустить до 15%.

Другим ключевым, с моей точки зрения, направлением использования средств стабилизационного фонда должна стать поддержка экономического роста в России. О необходимости этого говорилось очень давно, однако Правительство РФ и, прежде всего, Минфин активно выступали против такого решения. Однако ситуация постепенно меняется. В Совете Федерации сейчас активно ведутся консультации по этому поводу, и я думаю, что уже в нынешнем году будет принято положительное решение.

- Тогда вполне естественно возникает вопрос, что это решение может дать краю? Не секрет, что Приморье не может похвастаться большими успехами на ниве получения и использования целевого федерального финансирования. Было немало случаев, когда уже выделенные средства просто не успевали осваивать. Между тем обоснование инвестиционных проектов - это куда более трудоемкий и сложный процесс.

- Минфин РФ всегда предъявляет очень жесткие требования к расходованию бюджетных средств, поэтому сложности с их освоением есть во всех регионах. Приморский край в данном случае не исключение. Трудно сказать, хорошо это или плохо, но это нормальная практика.

Что касается реализации инвестиционных проектов, то в данном случае будут важны две вещи: заинтересованность федерального центра в развитии территории и наличие в регионе перспективных проектов. И то, и другое в Приморском крае есть.

Речь, прежде всего, идет о проектах, связанных с развитием транспортной инфраструктуры. Причем я говорю не только о строительстве трубопровода. В крае есть много других направлений для инвестирования: это и железнодорожный транспорт, и портовое хозяйство, и то же строительство дорог. Приморье сегодня один из наиболее перспективных транспортно-транзитных узлов. Поэтому шансы, очень хорошие шансы, получить федеральную поддержку у нас есть. Хотя для этого, бесспорно, нужно будет очень сильно потрудиться.

Мировой опыт показывает, что государство всегда должно уделять первостепенное внимание развитию инфраструктуры. Примеров этого очень много, начиная от Великой депрессии в США и заканчивая близким нам Северным Китаем, где буквально за десять лет выросли целые города. И там, и тут государство брало на себя решение инфраструктурных задач, которые вытягивали за собой всю экономику.

Хотя реализацией одних инфраструктурных проектов дело не должно ограничиваться. В данном вопросе не нужно изобретать ничего нового. Необходимо опять же взять опыт других стран. Если говорить о развитии промышленности, то есть пример Южной Кореи, которая двадцать лет назад вообще не производила автомобилей, а сегодня вышла на шестое место в мире по объемам их выпуска. Здесь сделали достаточно просто: открыли сборочное производство, а затем постепенно начали увеличивать долю своих деталей в конструкции. В конце концов, они получили свой собственный конкурентоспособный автомобиль. Как мне кажется, для нас это очень перспективная модель. Причем не только в автопроме.

- С инфраструктурными проектами все, в принципе, ясно. Однако, когда вы говорите о развитии промышленности, то политику импортозамещения. Однако в условиях внушительного положительного внешнеторгового сальдо, которое сейчас имеет Россия, ее эффективность весьма сомнительна. Рубль будет укрепляться и впредь, делая импорт все более дешевым.

- Стабилизационный фонд изначально создавался исходя из того, что мировые цены на нефть не могут долго оставаться высокими. И как только они упадут, от гигантского внешнеторгового сальдо не останется и следа. Поэтому сейчас перед нами стоит достаточно простой выбор: либо просто хранить эти средства на "черный день", либо попытаться эффективно их использовать, чтобы обеспечить рост экономики, чтобы этот "черный день" никогда не настал. Как мне кажется, выбор здесь очевиден. Остается лишь разработать эффективные механизмы его реализации. И здесь бесспорно предстоит очень большая работа как исполнительной, так и законодательной власти.

- Но и социальная составляющая использования средств стабилизационного фонда также вызывает определенные вопросы. К примеру, снижение размера федерального стандарта по услугам ЖКХ с 22% до 15%. Было озвучено, что для этих целей необходимо 6 млрд руб. Очевидно, что этих денег не хватит. Создается впечатление, что федеральный центр, таким образом, в очередной раз хочет переложить дополнительные расходы на региональные бюджеты?

- Этого точно не произойдет. Когда вопрос о снижении предельно допустимой доли оплаты за жилье обсуждался в Совете Федерации, нам дали твердые гарантии, что все расходы возьмет на себя федеральный бюджет. Понятно, что цифра в 6 млрд руб. вызывает большие сомнения. Поэтому мы в бюджетном комитете договорились сделать альтернативный расчет - непосредственно в регионах.

Я уже говорил по этому поводу с нашими приморскими финансистами, и они обещали подготовить соответствующие документы. Думаю, совсем скоро мы будем иметь на руках реальные цифры и на их основе сможем провести консультации с представителями Правительства РФ. Вопрос жилищных субсидий очень сложный. Здесь много спорных и острых моментов. Но я думаю, что к началу работы над федеральным бюджетом на 2006 г. мы их сможет снять.