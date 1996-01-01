Политревность после политизмены

"Подполье" возглавляет проигравший на выборах главы местной администрации кандидат. Видимо, все еще находясь в состоянии поствыборного шока, он пытается отомстить родному району за измену.

Последние три месяца в этом северном районе Приморья наблюдаются все признаки работы политического подполья. Проводятся тайные собрания по деревням, создаются организованные группы, ведущие "подрывную" работу, распускаются слухи о скорой отмене итогов выборов и о возбуждении уголовных дел в отношении первых лиц района.

Остроты интриге добавляет информация о поддержке, которую оказывает проигравшему кандидату один из могущественных краевых чиновников. Косвенно это подтверждает тайный приезд в район пару недель назад одного из вице-губернаторов края, который собрал на встречу пятерых депутатов местной думы для соответствующих инструкций. В частности, предложил им проголосовать за собственную редакцию нового устава района. Ее существенное отличие от варианта, подготовленного местными депутатами, касается главы администрации. В варианте от края решение о назначении главы должны принять депутаты думы, а не жители района. Это и понятно: договориться с большинством из двух десятков народных избранников проще, чем с пятнадцатью тысячами избирателей Красноармейского района.

И все бы ничего, можно было бы не обращать внимания на эти интриги, если бы не жители района, обеспокоенные происходящим. Перспектива получить в качестве главы администрации человека, за которого проголосовало меньшинство, их не устраивает. В первую очередь, не устраивает его программа. Во время предвыборных выступлений кандидат не скрывал, что будет избавляться в районе от "ненужных" детсадов и школ. Ему детсады действительно не нужны - его внуки в городе. Но заявление, что управление районом из Новопокровки он перенесет в село Глубинное, где он проживает, - за 90 км от райцентра, и вовсе шокировало. Не добавило ему очков и то, что он указал личный годовой доход в 18 млн руб., и при этом все знали, что его предприятие является одним из крупнейших должников по платежам в бюджет. Кстати, четыре из шести его предприятий сегодня готовят к процедуре банкротства.

Вся эта поствыборная возня, конечно, не миновала судебные инстанции. На 18 апреля в Федеральном суде Красноармейского района назначено рассмотрение иска к победителю о подкупе избирателей в ходе прошедших в январе выборов главы местной администрации (если суд удовлетворит иск, это означает новые выборы). А уж свидетелей "искали" в течение трех месяцев.

- Я и члены моей команды прекрасно знаем, что с нашей стороны не было никакого подкупа и никаких нарушений, - сказал в интервью "ЗР" глава муниципального района Андрей КАВЕРЗИН, которого в январе избрали на второй срок. - В избирателях мы тоже уверены. Но решится ли суд быть объективным? Наверняка на него тоже оказывается давление. Так, когда мы обратились к нескольким сильнейшим владивостокским адвокатам, те отказались представлять наши интересы в этом процессе, объяснив, что им не "рекомендовали" этого.

Тем временем готовится почва для "нужного" решения суда - на одном из краевых телеканалов раз в неделю транслируются сюжеты о якобы допущенных нарушениях в ходе выборов, плохой экономической и социально-политической ситуации. Интересно, что интервью об этом дают люди, так или иначе связанные с проигравшим выборы кандидатом - родственники или близкие знакомые. Да и трудно судье, быть непредвзятым, честным и справедливым, поскольку с истцом у него многолетние дружеские, почти родственные отношения. После выхода сюжетов в администрации начали готовить документы для иска о распространении через СМИ клеветы.

Как сообщил в интервью "ЗР" член избирательной комиссии района Василий САВИЦКИЙ, во время выборов в избирком не поступило ни одной жалобы или заявления о нарушениях.

- На работу в избирком я пришел специально, чтобы проследить за тем, насколько чисто пройдут эти выборы, - сказал он.

Так было или не было? Для объективности лучше всего, наверное, спросить других соперников этих кандидатов.

- Я сам участвовал в первом туре выборов в качестве кандидата, - сказал в интервью "ЗР" заместитель главы администрации Юрий НАЗАРЕЦ, - был соперником нынешнего главы. Но, во-первых, у всех, кто тогда, как и я, проиграл, хватило чести и ума признать свое поражение и признать волю большинства жителей. Победа Каверзина чуть ли не самая убедительная в крае - он выиграл второй тур с перевесом в 1600 голосов. А во-вторых, вся эта послевыборная возня мешает району. Вот уже третий месяц мы не можем приступить к нормальной работе. Район лихорадят слухи, проверки, теперь вот иск в суд, который ставит под сомнение выбор людей. У нас в администрации телефоны разрываются от звонков жителей. Люди взбудоражены говорят, что готовы на крайние меры, чтобы отстаивать свои права как избирателей. В результате вместо праздничных мероприятий в честь юбилея Победы мы можем получить массовые акции протеста.

Побывавший на прошлой неделе в Красноармейском районе главный федеральный инспектор по Приморскому краю Евгений АВАКУМЬЯНЦ заявил:

- Если были случаи массового подкупа избирателей, то прошедших трех месяцев после выборов вполне было достаточно, чтобы их выявить и разобраться. Сейчас уже нет времени на это. Время нужно на конструктивную работу. А ее предстоит достаточно - через полтора месяца выборы глав муниципальных образований поселений. Район экономически не проблемный, достаточно крепкий, самодостаточный. Единственный, откуда к нам не поступило ни одной жалобы в ходе реализации 122-го федерального закона о монетизации, хотя в целом по краю их достаточно. Здесь ни разу за годы работы нынешнего главы не был сорван отопительный сезон. Все это говорит о продуктивной работе местной власти. Так что не надо искусственно создавать и придумывать проблемы. Я не вижу для этого оснований.