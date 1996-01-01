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Марина Кистер, начальник управления экономики МО: Мы знаем, что будет трудно

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- В МО г.Уссурийск и Уссурийский район третий год наблюдаются положительная динамика и рост основных макроэкономических показателей. Весь прошлый год шел рост объемов производства в промышленности, строительстве, в инвестициях в основной капитал. За 2004 год физический объем промышленного производства вырос на 11,4%, в целом по стране чуть больше 6% и в пределах 9% - по Приморскому краю. В сельхозпроизводстве по предварительным данным объем производства за 2004 год составил 100,8% от уровня предыдущего года. Если вспомнить погодные условия, то большого прироста ждать не приходилось. Особенно значительными потери были в овощеводстве.

За прошлый год мы обеспечили физический объем реализуемых товаров с ростом на 16,2%, чему способствовали рост покупательской активности населения, развитие системы потребительского кредитования.

Вообще же итоги 2003-го, а особенно 2004 года позволяют смотреть в будущее с оптимизмом. Все, что намечалось, было выполнено, а кое-где и перевыполнено. Сформирован солидный задел для достижения устойчивых показателей экономического роста в 2005 г. Стоит признать, что 2005 год не будет для нас легким. Это уже показал январь. Более того, если при исполнении бюджета в 2004 году мы добились его практически бездефицитного исполнения, то в текущем году, в силу перераспределения большей доли доходных источников в пользу регионального и федерального бюджетов, мы будем значительно ограничены в финансовых возможностях.

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