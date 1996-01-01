Линия Рудицы

До избрания на пост главы МО г. Уссурийск и Уссурийский район Сергей РУДИЦА четыре раза становился депутатом городской думы, что говорит о высоком доверии уссурийцев. До сих пор этот своеобразный рекорд ни один приморский депутат не побил. Глава образования ведет спортивный образ жизни. Главное увлечение - авто и мотоспорт.

В начале февраля администрация муниципального образования г. Уссурийск и Уссурийский район стала победителем регионального конкурса Национальной премии "Золотой Меркурий". В торжественной обстановке и от имени Российской торгово-промышленной палаты главе образования Сергею Рудице был вручен специальный диплом, символизирующий успех территории на ниве развития бизнеса и предпринимательства.

"Меркурий" стал еще одним свидетельством того, что третий по величине город Приморского края стоит на правильном экономическом направлении, а застой и жизнь с протянутой рукой за очередной дотационной подачкой постепенно уходят в прошлое. И хотя награда была вручена администрации МО и принадлежит всему городу и району, любой уссуриец знает, что главная заслуга в ее получении принадлежит главе администрации. Казалось бы, сегодня со всех сторон только и слышно, как чиновники любого ранга и уровня душат малый и средний бизнес, вставляют палки в колеса любой предпринимательской инициативе, а там, где все же оказывают помощь, то не без собственной или клановой выгоды. Получается как в советском анекдоте, когда в церкви шепчутся две перепуганные старушки, кивая в сторону молящегося солидного человека: "Коммунист, а молится!?" Все-таки мы привыкли к стереотипу, по которому от чиновника любого ранга только и жди неприятностей.

Сергей Рудица приятное исключение, и удивляться в признании заслуг уссурийского главы перед бизнесом не стоит. За четыре года руководства Сергея Поликарповича территорией созданы реальные условия для развития города и района. Приняв в декабре 2000 года замерзающий и обремененный долгами город, Рудица меньше чем за два года превратил свою "вотчину" в динамично развивающуюся краевую единицу. В то время как экономика всего края пусть медленно, но регрессировала, Уссурийск и Уссурийский район дали более 4% промышленного и сельскохозяйственного роста. Но и сегодня, когда проблемы ТЭКа далеко позади, застать его в рабочем кабинете на ул. Ленина, 101 практически невозможно. Вчера, к примеру, он встречался с генконсулом Японии, сегодня с инспекцией едет в с. Борисовка, а на завтра уже подготовлена встреча с консулом Индии.

Несколько раз нашу встречу приходилось переносить, ввиду сильной занятости Сергея Поликарповича. Между встречей с журналистами или приемом зарубежных деловых кругов уссурийский глава выбирал то, что важнее. Те же японцы и индийцы едут в Уссурийск не с пустыми руками, а предлагают передовые технологии, опыт предпринимательства, инвестиции, культурный обмен.

Так, в конце прошлого года состоялась встреча главы МО с генеральным консулом Японии МАРУО СИНОМ. Тогда господин Син высказал надежду на взаимное сотрудничество. В частности, стороны обсудили вопросы развития торгово-экономических связей и туризма. Интерес у наших соседей самый разносторонний, но больше всего их интересуют исторические места и Уссурийская тайга, которую, по словам консула, его соотечественники "хотят увидеть собственными глазами".

Индийцам, по-хозяйски обосновавшимся во Владивостоке, этого оказалось мало, и они смотрят в глубь Приморья. В Уссурийске пущена и уже работает фармацевтическая фабрика. До выхода ее на полную мощь еще много предстоит сделать, но сам факт интереса со стороны зарубежных инвесторов говорит о многом.

Не только зарубежные, но и отечественные промышленники и предприниматели рассматривают Уссурийск и Уссурийский район как место выгодных инвестиций. В конце прошлого года в Приморье побывала делегация российского автогиганта - Волжского автозавода. Глава делегации, член совета директоров АвтоВАЗа Анатолий МЕЛЬНИКОВ тогда высказал твердое намерение лоббировать на совете директоров проект строительства в Уссурийске сборочных цехов АвтоВАЗа. Правда, пока дальше намерений не пошло, но, как нам стало известно, свой выбор в Тольятти просто так не делают, и персона главы администрации объекта инвестирования здесь играет не последнюю роль. Не Комсомольск-на-Амуре или наш Арсеньев, известные своим научно-производственным потенциалом и квалифицированной рабочей силой, попали в поле зрения российского автогиганта, а именно Уссурийск.

Этот факт у кого-то вызовет усмешку, мол, в крае, где импортного автомобиля нет разве что на флаге и гербе, строить завод позавчерашнего дня - это может негативно сказаться на имидже руководителя, допустившего даже такую мысль. Но Сергей Рудица ко всему относится серьезно и в случае с АвтоВАЗом зазорного ничего не видит. С одной лишь оговоркой: во всем должно быть качество выпускаемого продукта и социальная направленность производителя. Во благо конкретного человека, города, района.

- Сергей Поликарпович, сегодня для глав муниципальных образований самым острым вопросом остается 122-й Федеральный закон о так называемой монетизации льгот. На фоне городов и поселков Приморского края, да и всего Дальневосточного федерального округа, Уссурийск и Уссурийский район выглядят сравнительно спокойно. Не было перекрытий трасс, многотысячных митингов, призывов к "радикальным действиям", как это было в краевом центре. Что это? Сыграл ваш авторитет или действительно удалось убедить людей в правильности "генеральной линии" правительства?

- Дело в том, что мы проводили собрания и встречи с жителями и... объясняли, что это закон, его надо исполнять, а митингами и протестными выступлениями ничего не добьешься. Если решать вопросы, то решать их необходимо всем миром. Не только с людьми, которым положены компенсационные выплаты, но и с теми, кто эти льготы обеспечивал. Например, пассажирские перевозчики. Мы вышли на руководителей транспортных предприятий, где договорились, что, пока деньги не пришли, будем возить по старой схеме, одновременно успокоив население. Сегодня работает "горячая линия" в администрации, где каждый житель города и района, кому причитаются компенсационные выплаты, может получить интересующую его информацию по размерам и порядке выплат. Ведь зачастую бывает, что люди начинают протестовать по большому счету от недостатка информации...

- Оставим политику и перейдем к экономике, что, собственно, и определяет политику. Каково состояние дел на локомотивах уссурийской экономики: сахзаводе, масложиркомбинате?

- Сегодня ООО "Приморский сахар" заработал, что не может не радовать. Сменился собственник, а с ним и менеджмент, который делает все возможное, чтобы это предприятие города работало на полную мощь. За полгода уже выпущено более 40 тыс. тонн продукции, но здесь есть одно "но", которое не дает спокойно спать ни нам, ни сахарозаводчикам. Дело все в политике государства, а именно в пошлинах на сырье, которые превышают 200 долларов за тонну сырца. В то же время в Казахстане сырьевых сахарных пошлин нет, и он предлагает российскому рынку уже готовую продукцию по девять рублей за кило. Естественно, при таком подходе конкурировать нашему производителю очень тяжело. Но посмотрим, что будет дальше.

Что касается масложиркомбината, то полученных объемов выращенной сои хватит надолго. Комбинат работает без остановки и объемы выпускаемой продукции не уменьшает. Так что будем со своим маслом.

- А какие перспективы, на ваш взгляд, имеет малый и средний бизнес вашей территории?

- Начну с того, что, во-первых, власть должна действовать не запретительными мерами, а добиваться результата через создание условий, при которых малый и средний бизнес мог бы развиваться. А таких условий в Уссурийске уже сегодня достаточно.

Мы готовы помогать, но только не в том случае, когда бизнесмен приходит и говорит: "Дай миллион или дайте свободу от налогов!" Как я могу дать свободу от его обязанностей по отношению к государству, муниципальному образованию, бюджету? Сегодня у нас созданы равные условия для всех, так что дерзайте. Если бизнесмен работает в Уссурийске в рамках закона, никто с нашей стороны ему препятствий чинить не будет.

- Больной, но очень важный вопрос - сельское хозяйство. Насколько известно, в первый год вашего администрирования в агропромышленный комплекс Уссурийского района было вложено почти 11 млн рублей, но отдачи практически не было. Для сельскохозяйственного центра края, где практически вся промышленность завязана на переработку сельхозпродукции и производство продуктов питания, подобная ситуация нонсенс...

- В вопросе подъема села одного желания мало. Если со стороны селян нет не только инициативы, но и желания работать на земле, то тут уж ничего не поделать. Я предлагал ряду хозяйств предоставить товарный кредит, дать семян, скотину, технику... Но многие предпочитают продавать то, что растет в лесу, или жить натуральным хозяйством, но не трудиться на земле. На бытовые нужды им хватает дотаций, пособий и пенсий.

- И что делать?

- Для подъема села необходимо в первую очередь заинтересовать молодежь. Понятно, что в селах есть молодые люди, которые хотят получить высшее образование. В этом случае с дипломом в руках в село их не заманишь. Но тех, кто остается, надо удерживать! Если мы выполним эту задачу, подъем села будет лишь делом времени. Добавим к этому реанимацию сельской инфраструктуры, жилье и гарантии работы. Пока я мэр, не дам превратить Уссурийский район в склад умирающих деревень. Уникальность города и района в том, что это единственная в своем роде на Дальнем Востоке самодостаточная территория. Ее только надо поднять...