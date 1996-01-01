Дарькин взошел на Олимп

Сергей ДАРЬКИН стал лауреатом главной всероссийской общественной награды - Премии "Российский Национальный Олимп" в номинации "Губернатор года".

30 марта в Государственном Кремлевском Дворце состоялась 11-я торжественная церемония вручения наград, где губернатору Приморья вручили статуэтку Золотого Олимпа и персональный орден "За Честь и Доблесть".

Учредителями премии являются Российская академия наук, Правительство РФ, Торгово-промышленная палата РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей, Всероссийский выставочный центр, Фонд социального развития "Третье тысячелетие". По замыслу его учредителей эта премия должна объединять Власть и Общество, Историю и Современность, производителей материальных и духовных ценностей, общественные и политические круги страны в самом важном деле - построении великой России и возвращении россиянам веры в собственные силы. В разные годы лауреатами премии были Алексей Маресьев и Михаил Горбачев, Сергей Шойгу и Минтимер Шаймиев, Валентина Терешкова и Тихон Хренников, Патриарх Алексий II и Владислав Третьяк и многие другие выдающиеся россияне.

Нынешнее признание молодого приморского губернатора, удостоенного Золотого Олимпа, если и носит конъюнктурный, политический окрас - именно Сергей Дарькин первым среди российских губернаторов был удостоен доверия Президента России на переизбрание по новым правилам игры, то это означает лишь одно - у России нового времени появились новые герои.