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Злачный регион

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Не пройдет и пятидесяти лет, как в Приморье, да и на всем Дальнем Востоке, встретить человека славянской наружности станет такой же редкостью, как сейчас повстречать у нас иностранца из какой-нибудь Танзании. И в этом виноваты мы сами, считает главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Виля ГЕЛЬБРАС. Он является одним из ведущих российских экспертов по Китаю. В минувшую пятницу на "телефонной" пресс-конференции, организованной Клубом региональных журналистов и Издательской компанией "Золотой Рог", профессор ответил на вопросы приморских СМИ.

- Виля Гдаливич, на ваш взгляд, передача островов в Хабаровском крае Китаю - это успех, компромисс или откровенная уступка российской дипломатии? И почему не было никакой открытой подготовительной работы, почему об этом молчали?

- Я считаю, что передача островов Китаю - это не просто уступка. Это очень серьезный просчет во внешней политике России, это большая ошибка. Что от этого получает Россия? Кроме хлопот - ничего. Возник совершенно новый принцип решения приграничных вопросов который коснется Курил, Калининграда.

Конечно, нужно было провести какую-то подготовительную работу. Что касается того, почему об этом молчали, - так это сегодня обычная практика...

- По вашему мнению, существует ли альтернатива китайской экспансии на Дальнем Востоке?

- Вариантов привлечения рабочей силы из-за рубежа может быть несколько: из Северной Кореи, Вьетнама и Китая. И еще немного из Южной Кореи. Других вариантов пока нет. В городе, где нормальная экономическая ситуация, где идет подъем экономики, нужны эмигранты, и в то же время там наблюдается резкое сокращение безработицы россиян. Но там, где нет экономического роста, нечего делать эмигрантам, потому что там нечего делать россиянам.

Другой вопрос - как обеспечить этот подъем. В России, к моему глубокому сожалению, нет стратегии развития страны в целом. В частности, стратегии развития Сибири и Дальнего Востока не существует. Проблема в том, что мы сами не знаем, что мы хотим. Можно ввезти миллионы мигрантов, но они тут будут просто болтаться на рынках, что и происходит сейчас.

- Один из вариантов прокладки нефтепровода предполагал "заворачивание" трубы на Китай. Затем Россия нарушила свои договоренности. Как к этому относятся китайцы?

- Китаю интересно одно, нам - другое. Не выгодно прокладывать трубу, где будет единственный покупатель. Пример "Голубого потока" и Турции доказал это. Вывод трубы на любой пункт побережья Тихого океана создает рынок многих стран, где есть конкуренция, потребители. И вот, пожалуйста, китайцы. Идите на этот рынок и покупайте нефть, которая вам нужна. Кстати Китай затрачивает нефти на единицу продукции в три раза больше, чем развитые страны. И в то же время китайцы очень слабо занимались разработкой месторождений у себя в стране. Это означает попытку сохранить ресурсы до тех времен, когда другие страны исчерпают свои запасы. Это попытка максимально экономить средства.

- К 2015 году Китай намерен в целом завершить модернизацию своей армии. Война с Россией, конечно, в такой перспективе вряд ли возможна, но ведь есть еще целый ряд конфликтных точек в зоне интересов Китая. Например, Тайвань. Как вы считаете, возможен ли здесь вооруженный конфликт? И как к этому должна относиться Россия?

- Такой конфликт был бы очень невыгоден не только нам, но и всему миру. Конечно, вариант конфликта нельзя сбрасывать со счетов. Ситуация достаточно сложная. Сейчас президент Тайваня пытается сделать все возможное, чтобы не обострить ситуацию. С другой стороны, всему миру был бы невыгоден вариант объединения Тайваня с Китаем.

Тайвань практически 100 лет существует вне Китая. Там за это время сформировалась определенная общность в обычаях, привычках, кухне, наконец. Естественно, тайваньцы присоединяться не хотят. Они борются за свою идентичность, за свое национальное "я". Обе страны развиваются социально неодинаково. Но как дальше пойдут дела, сказать трудно.

- Каковы перспективы совместного сотрудничества России и Китая в научной сфере и особенно в сфере инноваций?

- За этим будущее. Пока же здесь есть свои плюсы, минусы... и уголовные дела.

- ...

- Да. Ни у нас, ни у китайцев нет четко разработанного авторского права. Есть попытки договориться с отдельными институтами по различным темам. Китайцы знают, что им не выгодно заниматься разработками с базового уровня. Гораздо выгоднее подключиться в середине или вообще в конце, чтобы авторское право осталось у них. В то же время китайцы приглашают изо всех стран, в том числе из России, ученых, вышедших на пенсию, предлагая им очень солидную зарплату. В нынешних условиях такой ученый может увезти результаты труда многотысячного коллектива за многие годы.

- Виля Гдаливич, как вы считаете, как скоро Приморье станет китайским? На этот счет есть разные прогнозы...

- Вы сами сделали во Владивостоке все, чтобы китайцев у вас было, как можно больше. Вы создаете то, чего китайцы не имеют у себя на родине. Речь идет о казино и других злачных местах. Что касается экспансии - это политика правительства, ее могут предотвратить в любой момент. Гораздо больше тревожит тот факт, что сегодня в Китае на смену миролюбивому населению пришло удивительно эгоистичное поколение молодых людей с синдромом единственного ребенка в семье. В Россию вливаются худшие варианты китайской культуры. И нам надо как-то учиться с этим жить.

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