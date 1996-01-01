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Южные Курилы повторят судьбу хабаровских островов?
Москва признает Декларацию 1956 г. Таким образом, два острова южной Курильской гряды могут быть переданы Японии. Такое заявление сегодня в эфире телеканала НТВ сделал глава МИД России Сергей ЛАВРОВ.
По мнению С. Лаврова, для того, чтобы решить территориальный вопрос с Японией, можно использовать тот же подход, что и с Китаем. Отметим, что на сегодняшний день Декларация 1956 г. - это основной международно-правовой документ, на котором базируются отношения двух стран. Рассматривая Россию как государство-последователя СССР, С. Лавров заявил, что РФ должна выполнить обязательства, оговоренные данной декларацией. "Мы признает эту декларацию", - заявил министр, подчеркнув при этом, что реализация данного документа требует диалога между обоими государствами. Напомним, что в девятом пункте вышеупомянутой декларации Россия обязуется передать Японии два из четырех островов - Хабомаи и Шикотан. Ранее российские дипломаты уже неоднократно говорили, что Россия "признает Декларацию 1956 г., включая ее девятый пункт, и готова заключить мирный договор именно на основе этого документа".
По словам главы МИДа, Москва хотела бы в полной мере урегулировать отношения с Японией, для чего необходимо подписать мирный договор, в рамках которого должна быть урегулирована и территориальная проблема. С. Лавров отметил, что это сулит обеим странам развитие полномасштабного торгово-экономического и научно-технического взаимодействия.
Напомним, что по итогам визита в Китай президента Владимира ПУТИНА Китаю были переданы несколько сот квадратных километров земли близ Хабаровска. Это решение, а также его поспешность и скрытность вызвали широкий протест среди дальневосточников. Тем не менее, похоже, что в вопросе разрешения застарелого "курильского вопроса" российские власти готовы в целом пойти по хабаровскому варианту. Возможно, России и получит от территориальных уступок какие-то экономические выгоды, однако не мешало все это заранее разъяснить проживающим в регионе людям. Если, конечно, Москва еще берет их в расчет...
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