На доску почета тоже по вертикали?

Говорят, что старую городскую Доску почета, нелепо торчащую рядом с входом в Центральный универмаг, не снесли только потому, что она прикрывает такую же нелепую трансформаторную будку. Ежегодно в конце мая, на День города сонм исторических лиц на этой Доске пополняется новым персонажем.

В текущем году звание Почетного гражданина города было присвоено главкому Краснознаменного Дальневосточного военного округа генерал-лейтенанту Ю.Н. ЯКУБОВУ, офицеру, без сомнения, достойному всяческих наград. Муниципальную комиссию ничуть не смутил тот факт, что боевой путь претендента на почетное звание проходил большей частью на казенных квартирах Киева и уютных городков Восточной Германии. Подавляющим большинством голосов генералу присвоили звание почетного хабаровчанина.

И тут слово попросил известный правозащитник Александр БЕХТОЛЬД: "Извините, конечно, я тут, вероятно, самый непочетный. Но дело в том, что командующий военным округом - федеральный чиновник категории А. Согласно вашему же действующему положению присвоение звания Почетного гражданина города государственному мужу не может быть осуществлено ранее, чем через три года после его ухода с должности".

Дело было 18 мая, до Дня города - две недели, а тут такой казус. Не присуждать же, в самом деле, звание Почетного гражданина профессору медицины с непроизносимой фамилией ЛИНДЕНБРАТЕН! Председательствовавший на "почетном" совете мэр Александр СОКОЛОВ осторожно заметил, что быть "простым хабаровчанином - не менее почетно". Правозащитник сел, решение оставили в силе. Однако скоро выяснилось, что у этого профессионального сутяги Бехтольда ничего так просто не проходит: он подал на мэрию в суд!

- Сначала я надеялся, - рассказывает Александр Федорович, - что об ущемлении своих законных прав на почетное звание заявят два обойденных кандидата - Линднбратен и Морозов. Однако они не захотели таким способом стяжать славу, их можно понять. Тогда передо мной встал нешуточный вопрос: с моральной стороны - все ясно, а вот с юридической - должен быть повод для моего иска. И я решил опротестовать выбор мэрии с позиции добросовестного налогоплательщика.

В самом деле, почетные граждане города получают вместе с титулом и некоторые материальные льготы, финансирование которых, все по тому же Положению, происходит из городской казны. Предположив, что почетный генерал непременно станет бесплатно ездить на городском трамвае и даром посещать городские увеселительные мероприятия, Александр Бехтольд заявил в суде свое решительное с этим несогласие. По поводу оплаты за казенный счет ритуальных услуг в интересах Почетного гражданина ничего заявлять не стал: чур меня! Указав на незаконность решения муниципальной комиссии, налогоплательщик Бехтольд ввернул в текст искового заявления пассаж о том, что хотел бы жить в правовом государстве.

- С этим пунктом получилось так, что суд, возмущенный моим требованием о правовом государстве, посвятил целый абзац в резолютивной части тому, что, цитирую, "решение городской комиссии не может лишить гражданина Бехтольда права жить в правовом государстве!". Сослались, как водится, на пункт первый Конституции, однако в удовлетворении иска отказали. И кассационный суд - тоже отказал.

Между тем словесная эквилибристика суда бледнеет перед изобретательностью юристов от мэрии, которые заявили, что главком КДВО действительно присутствует в Федеральном перечне начисления должностных окладов и подпись на этом документе стоит Президента РФ. Но вот сама должность пока еще никем не названа государственной, поскольку список соответствия высших военных чинов высшим государственным до сих пор не утвержден. Что же до налогов, то, оказывается, ни одним федеральным законом не предусмотрено право рядового налогоплательщика напрямую контролировать расходование собранных с него налогов. Вот такие откровения для населения!

- Суд я, конечно, проиграл. Но вот что интересно: в проекте решения очередного заседания Хабаровской городской Думы, которое состоится 16 ноября, решено из первой статьи "Положения о звании “Почетный гражданин”" удалить полностью часть 5, а статью десятую дополнить двусмысленной формулировкой об "оказании материального вознаграждения и ритуальных услуг за счет целевой бюджетной программы". Насчет похорон я опять воздержусь, а вот без четкого законодательного ограничения для чиновников и вельмож сам институт Почетных граждан города Хабаровска превратится в настоящий шабаш подхалимов и карьеристов. Особенно на фоне нынешних, все более "вертикальных" этических норм. И значит, в проигрыше окажутся все хабаровчане.

Но самое смешное, - продолжает неугомонный Бехтольд, - что генерала Якубова депутаты таким решением не спасут от дальнейших неприятностей. Ведь закон не имеет обратной силы, и неправомерное решение муниципальной комиссии было принято в период действия той самой части 5. И я его обязательно оспорю - вплоть до Европейского суда!

Александр Федорович зря не скажет. Ведь сумел же он отстоять для простых хабаровчан право беспрепятственного доступа на любые судебные заседания, которые у нас в стране должны проводиться открыто.

Ровно год тому назад, в ноябре 2003 года, под маркой борьбы с терроризмом четыре районных суда в Хабаровске ввели в действие свой внутренний распорядок, по которому проникнуть в здание суда стало невозможно без повестки или... знакомства. Бехтольд терпеливо и методично объяснял каждому председателю (!) райсуда, что требовать у человека на входе в суд удостоверение или даже паспорт - грубое нарушение прав гражданина России. И ограничения были отменены. Так что если вдруг вам, уважаемый читатель, придется входить когда-нибудь в здание суда, вспомните незаметный духовный подвиг правозащитников. И когда вы увидите, что на городской Доске почета появилось лицо простого хабаровчанина без званий и должностей, вспомните этого странного, неуживчивого и непочетного гражданина.