Депутатское мнение

Принятие федерального бюджета, от которого зависит то, как будут жить страна в целом и каждый регион, в частности, остается в центре внимания общества. Хватит ли денег на монетизацию льгот, куда пойдут средства Стабилизационного фонда, к чему приведет укрепление вертикали власти и отмена выборности губернаторов? Вот вопросы, которые "ЗР" обсуждал с депутатом Государственной Думы РФ Василием УСОЛЬЦЕВЫМ во время его очередного приезда в Приморский край.

- Василий Иванович, в последние годы бюджетная политика государства направлена на сокращение доли доходов региональных бюджетов в пользу центра. По сути только 20% собираемых в регионах доходов остается на местах. Тогда как бремя социальной ответственности все в большей мере перекладывается на региональные бюджеты. На первый взгляд в этом есть противоречие, которое ведет, в частности, к росту задолженности по заработной плате бюджетникам. Насколько, на ваш взгляд, эффективна такая бюджетная политика?

- 20% - не корректная цифра. В бюджетах дальневосточных территорий остается так или иначе больший процент, порядка 40-50% - мы запрашивали. Но, безусловно, проблема существует, так как нагрузка на региональные бюджеты растет. Я позитивно оцениваю действия правительства в том, что оно заставляет регионы зарабатывать. По лозунгу ГРЕФА это и есть создание эффективного государства. Но когда регион больше зарабатывает, а у него больше забирают, это не дает стимула зарабатывать дальше. Чтобы повлиять на бюджетный процесс, нужно консолидированные действия, как депутатов, так и администраций регионов, полпредства. Чей-то один голос - депутата или даже депутатского объединения - не может изменить межбюджетные отношения кардинально.

Недавно полпред Константин ПУЛИКОВСКИЙ собирал депутатов Госдумы и руководителей региональных законодательных собраний нашего округа, где как раз обсуждался вопрос, каким образом добиться внимания правительства к Дальневосточному округу. Причина прохладного отношения со стороны правительства к проблемам Дальнего Востока в том, что оно сегодня живет по принципу даже не рыночного, а суперрыночного подхода к оценке региональных экономик. Основной лозунг правительства: эффективное государство, эффективный бизнес, эффективные люди, и пока он реализуется в одном направлении - эффективные деньги. Поэтому больше денег дается в те регионы, где с рубля будет больше заработано. А это прежде всего нефтяные территории: Татарстан, Башкортостан, Сибирь. По мнению Константина Борисовича, нам необходимо готовить коллективное обращение к Президенту РФ и пытаться убедить его в том, что такая политика в распределении государственных средств ведет к угасанию Дальнего Востока.

- Как вели себя депутаты от регионов при формировании бюджета-2005? Какие аргументы влияли на определение уровня дотационной квоты? Удалось ли вашей депутатской группе выработать единое мнение и поведение в вопросах бюджетной политики?

- Все регионы надеялись получить в бюджете-2005 дополнительный ресурс на исполнение дополнительных финансовых обязательств, связанных с монетизацией льгот. Но пока, до третьего чтения, мы не увидели движения правительства по сопровождению таких обязательств финансами. Дополнительные суммы в Приморский край пойдут, но уже ясно, что расчетных 2-3 млрд руб. нам не дадут. Соответственно, размер будущих выплат льготникам будет увязываться с возможностями бюджета. Люди уже сейчас начинают высказывать недовольство, когда говорят, что на монетизацию местных льгот будет дано 60-90 руб. Я их понимаю, и считаю, что это самое страшное, что предстоит нам пережить. Наша депутатская группа реально показывает, что краевой бюджет не вытянет этой нагрузки, и мы будем бороться за дополнительные деньги. Пока в рамках бюджетного процесса, так как бюджет еще не принят. А далее - изыскивать дополнительные источники пополнения регионального бюджета. Темы ближайших обсуждений в Думе как раз будут касаться этих вопросов.

- В настоящее время активно обсуждается вопрос, куда направить деньги стабилизационного фонда, сформированного за счет высоких цен на нефть. Есть опасение, что правительство будет распоряжаться этими деньгами по-своему усмотрению? Существует ли в Госдуме позиция в отношении того, как должны использоваться средства этого фонда?

- Сама по себе идея создания стабилизационного фонда очень правильная и нужная, и здесь споров быть не может. Если в бюджете есть дополнительные средства, правильнее создать такой фонд, который являлся бы определенным финансовым инструментом. Законом прописано, что в этом году стабилизационный фонд должен составить 500 млрд руб. На сегодня он еще не превысил указанной суммы, хотя в ближайшее время это может случиться. Поэтому в Думу от правительства уже поступила поправка, смысл которой увязать размер Стабилизационного фонда с размером ВВП. По расчетам правительства на 2005 г. поступления в фонд составят 800 млрд руб., а на 2006 г. -приблизительно 1,2 трлн руб.

Что касается распределения средств Стабфонда, то сегодня по предложению правительства Дума уже утвердила статьи расходов. Это покрытие дефицита Пенсионного фонда и отдача внешних долгов. Хотя у депутатов есть и другие предложения. Многие считают, что неправильно торопиться с возвратом долгов, хотя их гасить, конечно, надо. А правильнее заняться инвестированием собственной экономики. Но убедить в этом правительство мы пока не смогли. Основной аргумент против нашего предложения тот, что дополнительные деньги подстегнут инфляцию. На мой взгляд, наиболее разумно направить средства фонда на приобретение новых технологий, модернизацию устаревшего оборудования, в инфраструктурные проекты. Это то, что сегодня требуется стране, и то, что не подстегнет инфляцию. Но правительство на этот счет заявляет, что сегодня это дело не государства, а частного бизнеса. С моей точки зрения, частный бизнес сегодня не осилит такие проекты. Это мнение поддержано и другими, причем разнопартийными депутатами. Пока нас правительство не слышит. Есть шанс, что с ростом Стабфонда мы все-таки скорректируем мнение правительства в сторону наших предложений.

- Ваша точка зрения на назначение губернаторов. Не является ли это шагом назад в демократизации государства? Последует ли за ним назначение других выборных должностей, например, мэров? Так ли уж плох выборный принцип утверждения региональных руководителей? Временная ли эта мера для России или у нас по-иному нельзя?

- У меня были долгие размышления по этому поводу. Наверное, на данном этапе развития нашей страны правильнее применить принцип назначения губернаторов. По большому счету все сегодня говорят о расхлябанности государства, разгуле коррупции, слабой работе правоохранительных органов. Фактически это вопрос не выборности губернаторов, а управляемости страной. Тот управленческий импульс, что задают президент и правительство, не доходит до исполнителя.

Назначение губернаторов я рассматриваю как укрепление вертикали власти, попытку предоставить международному сообществу сильное своим единством государство, в противовес тому, что мы не в состоянии предложить конкурентные технологии, производство, науку. Западный мир сегодня жестко настроен по отношению к России. Каждый борется за свою территорию, свой интерес, свой бизнес. Если мы не соберемся и не создадим монолитное государство, нас сомнут экономически. Фактически это шаг к повышению конкурентоспособности страны. Другое дело, что это должно быть временной мерой, на период своего рода мобилизации экономики, до достижения нами определенного экономического уровня. Это моя позиция, и я спокойно проголосовал в первом чтении "за", во втором и третьем тоже буду голосовать "за", сомнений у меня в этом вопросе не было.

Что касается уровня местной власти, то Конституция РФ провозглашает выборность глав местных администраций. Только поправка в Конституцию может изменить этот принцип. Практика показала, что кризисы, подобные тем, что мы пережили во Владивостоке, - это кризисы личности, не способной управлять хозяйством. В законе о реформе местного самоуправления прописано, что депутаты местного уровня могут нанимать менеджера на управление городским или районным хозяйством. Это хорошая модель. Она заставит мэров быть хозяйственниками, а не политиками, политиков у нас и без того достаточно.