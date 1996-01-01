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Новый сенатор и новый мэр
Новым приморским сенатором вместо выбывшего Олега КОЖЕМЯКО, скорее всего, станет заместитель спикера краевого парламента Игорь ПУШКАРЕВ. Об этом заявил руководитель приморского политсовета партии "Единая Россия" Юрий ПОПОВ на пресс-конференции 13 ноября.
Решать этот вопрос, конечно, не Попову, а краевому парламенту, но поскольку региональное отделение партии сделало ставку именно на Пушкарева, а парламентское большинство представлено блоком "Единая Россия - Приморье", то сомнений в исходе голосования по кандидатуре Пушкарева практически нет.
Впрочем, сомнений в исходе голосования нет и потому, что Совет Федерации в связи с будущим назначением губернаторов и, вполне вероятно, мэров уже не является привлекательной стартовой площадкой для раскрутки политического имени в крае. Отныне все зависит не от имен, а от связей в президентской администрации. В связи с этим возникают подозрения, что сам Игорь Пушкарев занять вакантное место сенатора особо не рвался и просто подчинился решению партийного руководства.
На той же пресс-конференции Юрий Попов объявил о партийной поддержке еще одного кандидата - в мэры Находки. Как и ожидалось, единороссы сделали ставку на губернаторского протеже Олега КОЛЯДИНА, возглавляющего многострадальный Находкинский рыбный порт. Озвученная поддержка партии, читай - краевой администрации, похоже, делает дальнейшую избирательную кампанию в Находке бессмысленной.
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