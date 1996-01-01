Приехал японский генерал

С 1 по 5 ноября в Хабаровске будет находиться с официальным визитом командующий Северной армией сухопутных сил Японии генерал Кэндзи ТОКУДА.

Он встретится с командующим ДВО генералом армии Юрием ЯКУБОВЫМ, посетит несколько воинских частей округа. Это первый официальный визит командующего Северной армией в Россию. Штаб армии, считающейся самой дееспособной в вооруженных силах страны, дислоцирован в г. Саппоро (Хоккайдо).