Миграцией в регионе займется институт

Во Владивостоке создан Азиатско-Тихоокеанский институт изучения миграционных процессов (АТИИМП). Его главная задача - организация работы по изучению миграции населения на серьезном уровне.

Решение о создании АТИИМП было принято в августе 2004 г. Председателем ученого совета института является вице-губернатор Николай КОРОЛЕВ, который курирует направление миграционной политики, научным руководителем стал директор Института стратегических разработок Юрий АВДЕЕВ. В качестве научных консультантов привлечены ведущие демографы России - Леонид РЫБАКОВСКИЙ и Владимир ИОНЦЕВ. В настоящее время создано три филиала института - в Хабаровске, Южно-Сахалинске и Чите.