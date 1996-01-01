Передача островов на Амуре займет 2-3 года

Китайскими остров Тарабаров и часть Большого Уссурийского станут не в одночасье. Как сообщил "ЗР" в Хабаровске" советник губернатора края по вопросам демаркации государственной границы, геодезии, картографии и кадастра Владимир СИМАХИН, предстоит еще ратификация российско-китайского соглашения Госдумой.

То, что нынешний состав Госдумы сделает "одобрямс", никто не сомневается. Однако сам процесс передачи и обустройства границы займет 2-3 года.

Звучавшее предложение о так называемом "совместном хозяйственном освоении", отметил он, оказалось полностью неприемлемым для наших властей и тем более граждан: "хозяйствовать" предполагалось по весьма жестким китайским правилам. По словам советника, делимитация, о которой в итоге договорились российские и китайские государственные мужи, - это проведение пограничной линии на карте. Затем в соответствии с результатами этой "карточной игры" на Большом Уссурийском острове будут выставлены пограничные столбы. Что все-таки останется нам?

Во-первых, подчеркнул В. Симахин, храм-часовня, построенная напротив впадения Уссури в протоку Амурскую. Во-вторых, линия ЛЭП-500, что идет из ЕАО через Амур и протоку Амурскую (недалеко от Бычихи) в Приморье. В-третьих, понтонный мост через протоку Амурскую, что у Осиновой речки. В-четвертых, линия будущего нефтепровода, который должен пройти через Амур и протоку Амурскую на Находку (также рядом с Осиновой речкой). В-пятых, линия будущего резервного понтонного моста через Амур и протоку Министерскую у самого Хабаровска (на случай каких-либо ЧС на мосту через Амур в Хабаровске). В-шестых, возделанный польдер совхоза "Заря" на Большом Уссурийском острове. И, наконец, садовые участки хабаровчан - также на Большом Уссурийском острове.

Советник губернатора напомнил, что после раскулачивания Тарабарова и ликвидации его хозяйства, на его острове и на той части Большого Уссурийского острова, которая отойдет Китаю, не было практически ничего, кроме пограничных постов, которые охраняли охотничьи и рыболовные угодья. Наших соотечественников туда все равно не пускали.