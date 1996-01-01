Сколько стоит хабаровский школьник

Первое чтение Закона Хабаровского края "О нормативах расчета субвенций, выделяемых местным бюджетам для реализации основных образовательных программ", чуть не стало для проекта последним. Перед заседанием краевой думы, которое состоялось 27 октября, некоммерческое партнерство "Дальневосточный научный центр местного самоуправления" распространило свое заключение на данный законопроект: а где нормативы самого образования?

На самой сессии атаку на законопроект начал член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук профессор Алексей НИКИТИН. Он в одном лице представляет сразу три общественные организации. Кроме того, Алексей Алексеевич - директор Центра эстетического воспитания детей и зав. кафедрой Хабаровского государственного института искусств и культуры. В своем выступлении он обратил внимание депутатов на многочисленные несоответствия документа действующим правовым нормам, на расплывчатость и противоречивость многих формулировок, что может на практике привести к большим пробелам в финансировании образовательного процесса.

Но все это можно было бы устранить при подготовке законопроекта ко второму чтению. Главный камень преткновения - сам предмет правового регулирования. В открытом письме в адрес губернатора края и депутатов думы представители образования вполне резонно спрашивают: "В Хабаровском крае до сих пор не существует ни одного норматива финансирования образования. Как можно рассчитать субвенцию, если базовые нормативы не определены?"

Дело в том, что Федеральный закон "Об образовании" обязывает субъекты федерации устанавливать "нормативы финансирования образования". Субъект сам должен для себя определить, сколько конкретно денег потребуется в том или ином районе (городе, селе, поселке) на обучение одного среднестатистического школьника. А коль скоро такой норматив не определен, говорить об объемах субвенций тем или иным муниципальным образованиям, вообще говоря, рано. Правда, докладчик Н. МАКАРОВА заверила, что такие расчеты уже сделаны в недрах краевого министерства. На основании каких базовых параметров? Увы, ответа депутаты не получили и... все-таки приняли спорный закон в первом чтении.