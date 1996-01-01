Молодым приморцам помогут Советом

Краевые депутаты поддержали идею создания молодежного Совета. Общественный молодежный Совет при Законодательном собрании Приморского края поможет наладить прямой диалог власти с молодежными объединениями края.

О необходимости создания при краевом парламенте коллегиального совещательного органа по вопросам молодежной политики было заявлено на депутатских слушаниях еще в феврале 2004 года. 27 октября на заседании Законодательного собрания приморские депутаты утвердили Положение об общественном молодежном Совете.

Совет будет формироваться на основе поступающих в Законодательное собрание предложений с учетом представительства муниципальных образований. Положение предусматривает, что его персональный состав утверждается сроком на два года и ограничивается 15 представителями учебных заведений, молодежных общественных объединений, профсоюзов, политических партий, органов по делам молодежи муниципальных образований, иных социальных групп.

Совет даст возможность информировать и Законодательное собрание, и администрацию Приморского края о проблемах молодежи, привлечь молодых к разработке проектов законов, в том числе и по вопросам молодежной политики, создать механизмы поддержки молодежи, ее социальных инициатив.