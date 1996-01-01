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Две трети для губернатора
Отложив рассмотрение краевого бюджета на 2005 год во втором чтении, приморские депутаты рассмотрели и уже приняли свои поправки к предложенному президентом законопроекту об изменении системы выборов (федеральный законопроект, напомним, удачно прошел первое чтение в пятницу в Госдуме).
Парламентарии, которым хоть и пришлось, в общем, согласиться с недемократичной инициативой президента, настаивают на том, чтобы сократить срок назначенного главы до двух сроков и иметь возможность самим предлагать своего кандидата.
А президент, по мнению большинства депутатов, должен двигать собственного избранника не более трех раз. Если же кандидат один и тот же, то не больше двух. Как рассказал председатель Законодательного собрания Сергей СОПЧУК, парламентарии определили для себя и порог кворума для выборного голосования. И хотя этот момент оказался, пожалуй, самым спорным и некоторые предлагали всего одну треть голосов, выбирать губернатора решили квалифицированным большинством - двумя третями, а не простым большинством. По мнению Сопчука, было бы несправедливо принимать устав двумя третями, а губернатора - одной. Свои предложения депутаты уже отправили на рассмотрение в Госдуму.
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