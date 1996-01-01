Мэром Дальнегорска хочет стать пенсионер

Уже два претендента уведомили дальнегорский муниципальный избирком о намерении баллотироваться на должность главы района в декабре нынешнего года. Оба - самовыдвиженцы.

Как уточнили в избиркоме, это 46-летний предприниматель Николай ТОКАРЕВ и 66-летний пенсионер Борис ШУР. Среди других возможных соискателей называют ныне действующего мэра Геннадия ЛЫСЕНКО, предпринимателя Олега ЗУБОВА.