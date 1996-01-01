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А пятый кандидат зачем?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Под занавес регистрации претендентов на хабаровское губернаторство произошло событие, сопоставимое с залпом "Авроры" местной сборки. Неожиданно для большинства в крайизбирком пришел председатель краевой думы Юрий ОНОПРИЕНКО и заявил о своем самовыдвижении. Причем произошло это событие аккурат в день исторического залпа той самой "Авроры" - 25 октября по старому стилю.

Слухи о том, что Юрий Оноприенко собирается потеснить Виктора ИШАЕВА в губернаторском кресле, опровергнул сам спикер. Он заявил журналистам, что своим шагом, наоборот, собирается поддержать действующего губернатора в предвыборной кампании и помочь ему избраться на новый срок. Правда, в представленном в комиссию заявлении Ю. Оноприенко обязался покинуть занимаемую должность в случае своей победы на выборах.

Да, кулуары большой хабаровской политики - не для умов, привыкших видеть в предвыборной борьбе средство для достижения власти. Преимущество Виктора Ишаева настолько подавляюще, что самих выборов можно и не проводить. Чистая формальность. На всякий случай дума недавно внесла в устав края изменения, в соответствии с которыми действующий губернатор остается на своем посту, если выборы по каким-либо причинам не состоятся.

Что касается других претендентов, то понятно, для чего нужно участвовать в выборах бизнесменам Геннадию МАЛЬЦЕВУ и Константину ПЕПЕЛЯЕВУ, врачу Олегу КОЛЕНКО и члену ЛДПР Леониду РАЗУВАНОВУ. Первым двум - засветить свой бизнес, двум другим - свои партии. А вот Юрию Оноприенко известности хватит на десятерых. Готовить себе задел на будущие губернаторские выборы в условиях ожидаемой президентской назначаемости губернаторов - дело бесперспективное. Использовать спикера в качества гаранта того, что выборы состоятся, - сродни стрельбе из пушки по воробьям. Значит, есть еще что-то.

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